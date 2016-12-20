Самолет с телом посла РФ приземлился во Внуково

На борту также находится вдова Андрея Карлова, которую сопровождают врач и психолог МЧС России
Спецрейс с телом российского посла в Турции Андрея Карлова приземлился в московском аэропорту Внуково.
На борту лайнера находится вдова дипломата в сопровождении врача и психолога МЧС РФ, передает «РИА Новости».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что лично встретит в аэропорту самолет.
Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре несколькими выстрелами в спину.
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