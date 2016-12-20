Ученики московской спецшколы забаррикадировались в здании

Группа подростков забаррикадировалась в здании спецшколы на юге Москвы после конфликта с преподавателями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в спецшколе «Шанс» для детей с девиантным поведением на Канатчиковском проезде. «Дети выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались. Требуют смены руководства школы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выехал наряд полиции. Отмечается, жертв и пострадавших нет.