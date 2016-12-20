Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Ученики московской спецшколы забаррикадировались в здании

Группа подростков требует смены руководства учреждения

Группа подростков забаррикадировалась в здании спецшколы на юге Москвы после конфликта с преподавателями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в спецшколе «Шанс» для детей с девиантным поведением на Канатчиковском проезде. «Дети выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались. Требуют смены руководства школы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выехал наряд полиции. Отмечается, жертв и пострадавших нет.

Читайте также:

Почти 300 школ и 150 детсадов закрыты в России из-за гриппа

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Ученики московской спецшколы забаррикадировались в здании

Группа подростков требует смены руководства учреждения

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Павел Шапкин

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке