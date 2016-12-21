Рябков: РФ имеет право асимметричного ответа на санкции минфина США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва имеет полное право на асимметричные меры в ответ на введенные ранее санкции со стороны минфина США, при этом РФ вольна сама выбрать время, место и способ ответных мер.

Рябков заявил, что в России привыкли быть настороже, так как не знают, какое очередное враждебное действие может последовать от нынешних властей США. В Москве, по его словам, привыкли, что в санкционной политике США «нет логического стержня», передает ТАСС.

«Будем расширять свои списки, посмотрим, как можно асимметрично ответить США», — заявил Рябков. Он подчеркнул, что РФ оставляет за собой право выбора способа и времени введения ответных действий, которые должны учитывать интересы Москвы.

Рябков при этом отметил, что его не удивит тот факт, что 20 января, в день инаугурации нового президента США Дональда Трампа, представители уходящей администрации «будут вновь где-то за шторой, в уголке, сочинять некие рескрипты, решения, загоняющие совсем в пропасть отношения с Россией».

Напомним, ранее минфин США расширил санкционный список против России по Украине. В него вошли семь человек и несколько десятков российских организаций.

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