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Рябков: РФ имеет право асимметричного ответа на санкции минфина США

Замглавы МИД России заявил, что Москва сама может выбрать способ ответных действий

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва имеет полное право на асимметричные меры в ответ на введенные ранее санкции со стороны минфина США, при этом РФ вольна сама выбрать время, место и способ ответных мер.

Рябков заявил, что в России привыкли быть настороже, так как не знают, какое очередное враждебное действие может последовать от нынешних властей США. В Москве, по его словам, привыкли, что в санкционной политике США «нет логического стержня», передает ТАСС.

«Будем расширять свои списки, посмотрим, как можно асимметрично ответить США», — заявил Рябков. Он подчеркнул, что РФ оставляет за собой право выбора способа и времени введения ответных действий, которые должны учитывать интересы Москвы.

Рябков при этом отметил, что его не удивит тот факт, что 20 января, в день инаугурации нового президента США Дональда Трампа, представители уходящей администрации «будут вновь где-то за шторой, в уголке, сочинять некие рескрипты, решения, загоняющие совсем в пропасть отношения с Россией».

Напомним, ранее минфин США расширил санкционный список против России по Украине. В него вошли семь человек и несколько десятков российских организаций.

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Рябков: РФ имеет право асимметричного ответа на санкции минфина США

Замглавы МИД России заявил, что Москва сама может выбрать способ ответных действий

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