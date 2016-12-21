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В Берлине освободили задержанного по подозрению в совершении теракта

Следственные действия не выявили каких-либо доказательств причастности пакистанского беженца к преступлению

В Берлине освободили задержанного по подозрению в причастности к теракту выходца из Пакистана, передает Reuters со ссылкой на генеральную прокуратуру ФРГ.

«Временно задержанный по подозрению в причастности к теракту на берлинской рождественской ярмарке был освобожден в соответствии с приказом генерального прокурора», — приводит агентство заявление ведомства.

Отмечается, что проведенные следственные действия не выявили каких-либо доказательств причастности подозреваемого к теракту. Задержанным оказался беженцем из Пакситана. Он был взят под стражу вскоре после теракта в нескольких километрах от ярмарки.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии квалифицировали происшествие как теракт. Ответственность за преступление на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Берлине освободили задержанного по подозрению в совершении теракта

Следственные действия не выявили каких-либо доказательств причастности пакистанского беженца к преступлению

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