Команда боксера Поветкина пройдет проверку на детекторе лжи

Руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского боксера Александра Поветкина, сообщил, что команда 37-летнего спортсмена в полном составе пройдет проверку на детекторе лжи.

«Саша сдавал параллельные тесты и будет сдавать еще. Если мы там не увидим этого препарата, мы вернемся к версии относительно теории заговора. Если новые пробы Саши тоже будут положительными, то начнется внутреннее расследование. Могу сказать, что на этой неделе, начиная с завтрашнего дня, вся команда Саши будет проходить полиграф», — сказал Рябинский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что 17 декабря было объявлено, что в допинг-пробе Поветкина обнаружено вещество остарин, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA). По этой причине Всемирный боксерский совет (WBC) отказался санкционировать титульный характер его боя в Екатеринбурге против канадца Бермейна Стиверна. В итоге против россиянина на ринг вышел француз Йоанн Дюопа, который был нокаутирован Поветкиным в шестом раунде.

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