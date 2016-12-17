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Поветкин может завершить карьеру в случае дисквалификации

Об этом заявил менеджер российского боксера Андрей Рябинский

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина, заявил, что 37-летний россиянин может завершить карьеру в случае дисквалификации за положительную допинг-пробу.

«Это может привести к завершению карьеры. Если он будет дисквалифицирован, значит, это будет так, — приводит слова Рябинского ТАСС.

Ранее Поветкин провалил допинг-тест перед боем с Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Позже стало известно, что бой с канадцем не состоится.

Вместо этого россиянин провел поединок с французом Дюопа, в котором нокаутировал соперника в шестом раунде.

Стоит отметить, что в ноябре Стиверн также был пойман на допинге. Однако руководство WBC в тот раз не стало отменять поединок.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Поветкин может завершить карьеру в случае дисквалификации

Об этом заявил менеджер российского боксера Андрей Рябинский

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