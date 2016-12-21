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Кремль ужесточает условия торговли спиртосодержащими жидкостями

Правила игры станут жестче после массовых отравлений «Боярышником»

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Российские власти после массового отравления в Иркутске, где десятки людей скончались, выпив спиртосодержащую жидкость для ванн, ужесточат правила игры на этом рынке.

Президент Владимир Путин распорядился изменить акцизы, ввести лицензирование и ужесточить торговлю спиртосодержащей продукцией, сообщил в среду сайт Кремля.

«Обеспечить <…> ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования»,  цитирует Кремль поручение главы государства.

Как отмечают власти, изменения в законодательство нужны для «сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции в немедицинских целях».

К четвергу число жертв «Боярышника» в Иркутске перевалило за 60 человек, еще десятки людей продолжают оставаться на больничных койках после отравления жидкостями для ванн с содержанием ядовитого метанола.

Путин также распорядился ужесточить условия розничной торговли спиртосодержащими лекарствами, ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции в России, усилить ответственность за нарушения в этой сфере.

Кроме того, правительству к концу марта 2017 года предстоит проработать «изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя».

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Кремль ужесточает условия торговли спиртосодержащими жидкостями

Кремль ужесточает условия торговли спиртосодержащими жидкостямиПравила игры станут жестче после массовых отравлений «Боярышником»

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