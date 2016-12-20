Смертельный суррогат

Недавняя трагедия в Иркутске, когда из-за отравления поддельным спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» погибли более 50 человек, подводит нас к более широкой, и не менее болезненной теме. Употребление всякого рода заменителей алкогольных напитков, к сожалению, не такая уж редкость. Значительная часть населения России употребляет вместо алкогольной продукции суррогаты под видом спиртосодержащих медицинских настоек, парфюмерно-косметической продукции, антисептиков и пр.

По некоторым оценкам, рынок алкогольных суррогатов в нашей стране составляет порядка 400 миллионов литров в год. Производители такого рода продукции умело используют «лазейки» в налоговом законодательстве и в законодательстве о регулировании алкогольного рынка. Благодаря нулевому акцизу на спиртосодержащие медицинские настойки, препараты ветеринарного назначения, парфюмерно-косметическую продукцию в емкостях не более 100 мл, такая продукция стоит в 3 – 4 раза дешевле, чем ликероводочная. Производство этих товаров не лицензируется, на их продажу никаких ограничений нет.

Кроме того, в стране есть крупные производители синтетического спирта, себестоимость которого в разы ниже, чем у спирта из пищевого сырья. Производители алкогольных суррогатов могут приобретать неучтенный спирт и на легально работающих заводах.

Однако причина массовых смертельных отравлений - попадание в суррогатную продукцию метилового спирта (метанола). Как правило, метанол практически неотличим от обычного этилового спирта по запаху, цвету и вкусу. А при приеме внутрь поначалу вызывает опьянение, аналогичное алкогольному. Работая в нелегальном поле, производители алкогольных суррогатов вряд ли обращают внимание на сопроводительную документацию и сертификаты.

Метанол – сильнейший яд. В организме он быстро окисляется до формальдегида (формалина). Попадание в организм 5 мл метанола приводит к потере зрения. Доза от 30 мл – смертельная.

Симптомы отравления метанолом: сильная головная боль, головокружение, тошнота, общая слабость, потеря зрения, кома. В большинстве случаев, отравившихся спасти не удается. Антидотом является обычный этиловый спирт, который не позволяет метанолу метаболизироваться в печени. Но большей части пострадавших своевременную медицинскую помощь оказать не успевают.

Более того, из-за резкого подорожания импортных элитных спиртных напитков (коньяк, ром, виски) активизировались «бутлегеры», которые скупают и используют бывшие в употреблении бутылки из-под элитного алкоголя, зачастую вместе с подарочными коробками. В интернете можно встретить массу объявлений о продаже пустых бутылок из-под дорогих напитков, на которые нанесена «честная» акцизная марка. Сканер ЕГАИС при считывании штрихкода с такой марки даёт ответ, что это продукция - легальная. Торговля пустыми бутылками не наказывается, они предлагаются по цене от 70 до 800 рублей за штуку. Понятно, кто эти бутылки покупает.

Нарваться на опасный суррогат можно даже в дорогом ресторане или кафе. Зачастую бармены сами становятся поставщиками пустых бутылок из-под элитного алкоголя. Что нальют в пустую бутылку - обычный этиловый спирт или метанол - не знают даже бутлегеры. Из-за сходства с этиловым спиртом, они могут по ошибке налить в бутылку из-под дорогого виски или рома напиток с содержанием метанола. Примеры, к сожалению, есть.

Чтобы избежать отравлений, метиловый спирт необходимо денатурировать. Денатурация – это введение в спиртосодержащие жидкости таких веществ, которые полностью исключили бы возможность их приема внутрь. Сегодня в утвержденном перечне денатурирующих добавок есть сверхгорькое вещество битрекс, которое в минимальной концентрации сделало бы невозможным использование метанола бутлегерами. У правительства есть законные основания по введению требований к денатурации метанола. Функции контроля над денатурацией метилового спирта целесообразно возложить на Росалкогольрегулирование.

На мой взгляд, чтобы решить эти проблемы, необходимо исключить льготы по акцизам на спиртосодержащую продукцию медицинского назначения и парфюмерно-косметическую продукцию. Об этом уже говорится давно, пора принимать закон.

Кроме того, необходимо направить усилия правоохранительных органов на выявление фактов изготовления контрафактной алкогольной продукции. Правонарушением является изготовление продукции под чужим товарным знаком. УК устанавливает достаточно серьезную ответственность за этот вид правонарушения: до 6 лет лишения свободы. Помимо этого, установлена ответственность за нелегальное производство алкогольной продукции.

Имеет смысл использовать и международную практику. Например, в некоторых штатах США лицензию на розничную продажу алкогольной продукции можно получить только при условии, что магазины станут принимать назад пустые бутылки. То же касается кафе и ресторанов. В некоторых странах за бутылку взимается залоговая стоимость, которая возвращается покупателю при возврате пустой тары. В Латвии введение залоговой системы поддержало 80% населения. В Эстонии депозитная система на была введена в 2005 году. В стране собирается около 80% емкостей для напитков, а с 1 февраля 2016 года она заработала и в Литве.

В любом случае, употребление алкогольных суррогатов стало серьезной проблемой, требующей продуманных и взвешенных решений не только со стороны общественных организаций, но и органов власти.

Автор – руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики