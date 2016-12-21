Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 60

От отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске погибли 60 человек.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяну Шкурскую.

По ее словам, в больницах остаются 40 человек, пятеро выписаны после снятия симптомов отравления.

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о массовом отравлении в Иркутске задержано 11 человек.



Ранее сотрудники полиции Иркутской области обнаружили два подпольных цеха по производству контрафактной алкогольной продукции — там были найдены емкости не только с «Боярышником», но и аналогичными продуктами — «Витасепт» и «Чистый С».

