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Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 60

В больницах остаются 40 человек, пятеро выписаны

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

От отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске погибли 60 человек.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяну Шкурскую.

По ее словам, в больницах остаются 40 человек, пятеро выписаны после снятия симптомов отравления.

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о массовом отравлении в Иркутске задержано 11 человек.

Ранее сотрудники полиции Иркутской области обнаружили два подпольных цеха по производству контрафактной алкогольной продукции — там были найдены емкости не только с «Боярышником», но и аналогичными продуктами — «Витасепт» и «Чистый С». 

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 60

Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 60В больницах остаются 40 человек, пятеро выписаны

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