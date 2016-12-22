Не надо унижать врача

Я всегда говорил, что наша медицина — самая гуманная медицина в мире. Наше общество всегда стремилось к тому, чтобы врач и пациент шли друг другу навстречу. Но сегодня в силу совершенно необъективных причин создаются условия для того, чтобы поссорить врача с пациентами. Эта тенденция, если ее не остановить, будет иметь самые негативные отдаленные последствия. Меня это очень беспокоит, и именно на этой проблеме я и хочу остановиться.

За последнее столетие медицина изменилась самым радикальным образом. В начале XX века врач обладал относительно небогатым арсеналом возможностей и был, как принято говорить сегодня, специалистом самого широкого профиля. Вторая мировая война показала, что все, что было в здравоохранении до того времени, осталось в прошлом. Те ранения, с которыми сталкивались медики во время войны, привели к специализации медицины. Возникли абдоминальная хирургия, грудная хирургия, нейрохирургия, травматология. Появились кардиология, нефрология, многие другие специальности.

Это привело к созданию нового оборудования конкретно для какого-то раздела хирургии, терапии. Процесс создания все более совершенных приборов продолжается, позволяя выявлять новые признаки болезни, по-новому объективно оценивать результаты лечения.

Один пример. Сегодня, поместив пациента в компьютерный томограф, врач в течение получаса получает о нем полную информацию. Конечно, компьютерный томограф не позволяет проверить функции органов — он показывает только особенности анатомического строения. Но! Сейчас уже появился функционал КТ, который называется «режим 4D». Этот вид обследования позволяет увидеть, как функционирует орган, сколько притекает крови к печени, сердцу, какому-то другому органу, правильно или неправильно она течет и так далее.

Совершенствование методов обследования и диагностики привело к невероятному увеличению объемов информации, которыми должен владеть современный доктор.

Недавно как почетный член Американского колледжа хирургов я был в США на заседании этого общества, которое было создано в 1913 году и насчитывает сегодня 66 тыс. врачей. Заседание было посвящено исключительно острой теме «Выгорание врача». О чем идет речь? Да как раз о том, что за какие-то последние два десятка лет произошел колоссальный прорыв в аккумуляции знаний, которыми должен владеть врач.

Получив запрос, самый мощный компьютер IBM может обработать всю информацию по соответствующей теме в течение десяти минут. Но когда с подобным вопросом пациент приходит к врачу, врач тоже должен в течение, условно, десяти минут провернуть это все в голове, чтобы ответить на все вопросы и дать соответствующие рекомендации.

Меня потряс этот пример: до какой степени перевернулась ситуация с положением пациента. С одной стороны, сегодня мы в состоянии вылечить любую болезнь при условии, что она своевременно диагностирована. Подчеркиваю: любую болезнь. С другой стороны, представьте себе, какая нагрузка ложится на врача.

Эту лекцию читал мой американский коллега профессор Косгроув, известный кардиохирург, возглавляющий крупнейший медицинский центр в США — клинику Кливленда. Медицинское сообщество и общественные организации сегодня напрямую занялись этим вопросом, потому что поняли всю остроту проблемы. И речь здесь идет не только и не столько о медиках, сколько о пациентах и их родных.

Врач — это человек, который добровольно выбрал себе работу, связанную со служением людям и — с высочайшим уровнем стресса.

Но сегодня, случайно или не случайно, в обществе возникают ситуации, когда отдельные люди или группы людей стремятся создать себе имя или сделать бизнес в том числе на скандалах вокруг медиков и медицины. В результате в дополнение к стрессам, связанным непосредственно с работой медика, добавляются новые.

Сегодня доходит до того, что автомобилю скорой помощи могут не уступить дорогу, что пациент, недовольный результатами лечения, может прийти в лечебное учреждение и — расстрелять своего лечащего врача, как это совсем недавно случилось в Норильске. Конечно, это крайние случаи, но на сегодня получается, что медики в нашем обществе — одна из самых незащищенных профессий.

Я не призываю искать виноватых, я призываю трезво взглянуть на создавшуюся ситуацию.

Совершенно очевидно, что без врача, без учителя, без судебных органов общество не в состоянии ни существовать, ни развиваться.

Сегодня надо продумать, как восстановить доверие между врачом и пациентом. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что в процессе лечения важную роль играет только доверие пациента к врачу. Не только. Врач тоже должен доверять своему больному. Если доктор не знает, что сделает тот завтра, куда он обратится, кому он напишет, то понятно, что он станет вести себя менее искренне, а это, естественным образом, породит определенное недоверие и у самого пациента. Так возникает замкнутый и порочный круг. В результате чего страдает и сам врач, и человек, обратившийся к нему за помощью.

Чем быстрее мы это поймем, чем доброжелательнее общество отнесется к этой теме, тем эффективнее мы сможем создать у себя высокую врачебную и медицинскую культуру.

Как сделать, чтобы врачу было комфортно работать, чтобы он стремился к знаниям, непрерывно повышал свой профессиональный уровень? Чтобы мы, общество, государство стремились снабдить его возможностями повышения этой квалификации? Чтобы полученные знания он мог применять на пользу всех нас?

Все эти вопросы требуют внимательного и профессионального подхода. Но для начала следует понять: не надо унижать врача. Это самое главное.



Автор — главный кардиохирург Минздрава РФ, директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева, член Общественной палаты Российской Федерации