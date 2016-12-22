Мечтая о бесплатном газе…

«Газпром», по словам главы Министерства энергетики Александра Новака, предлагает Украине поставлять газ зимой без заключения дополнительных соглашений к контракту, действующему с 2009 года. Голубое топливо будет поставляться только после внесения предоплаты. А тем временем «Нафтогаз» требует подписания дополнительного соглашения. Конечно, требование внести изменения в действующий контракт — далеко не первая трудность в долгой истории газовых взаимоотношений наших стран. Но это хороший повод поговорить о том, чем адекватный покупатель голубого топлива отличается от Украины.

Цена на голубое топливо «Газпрома» для разных стран разная. И лишь отчасти она зависит от расстояния, на которое необходимо его прокачать. В большей степени на нее влияет готовность покупателей создавать взаимовыгодные совместные предприятия, делиться технологиями, допускать «Газпром» до конечного потребителя и т.п. Разумеется, это далеко не все факторы, которые формируют цену, однако для нашего материала принципиальный характер имеют именно они.

На протяжении последних лет немецким покупателям российский газ обходился дешевле, чем украинским. За исключением, пожалуй, I квартала 2014 года, когда Украине была предложена скидка, опускающая цену на газ примерно с $400 до $268,5. Но к этой скидке мы вернемся чуть позже.

Германия — образцовый покупатель. Мало того, что она приобретает больше газа, чем любая другая страна, но кроме того на ее счету совместные добычные и газотранспортные проекты с «Газпромом», а также совместные проекты в области хранения газа на территории Европы и строительства газовых заправок. Немецкие компании долгое время были одними из главных поставщиков высокотехнологического оборудования для «Газпрома». Сумма этих фактов поставила Германию в привилегированное положение среди покупателей российского газа. Это положение неоднократно вызывало зависть у наименее дисциплинированных покупателей. Или, точнее, покупателя.

Украинское руководство возмущалось «дискриминационными» ценами на российский газ и кивало в сторону Германии: почему у них дешевле? Ответ на этот вопрос кроется в долгой истории газовых взаимоотношений России и Украины. Начнем с 2002 года.

В 2002 году «Газпром» заключил контракт с украинскими покупателями (до 2013 года). По его условиям Украина получала российский газ по $50, в то же время для европейских потребителей цена составляла порядка $200. Как ответная мера по снижению цены — снизился тариф на прокачку голубого топлива (до $1 за 1 тыс. куб. м за 100 км).

В 2004 году, после первого майдана, новое правительство решило досрочно пересмотреть условия контракта. Цена транзита выросла. Но подорожал и газ — до $230. Украина обратилась к другим поставщикам. На зов откликнулась Туркмения с весьма выгодным предложением. Но всего за год от этой выгоды не осталось и следа. В результате пересмотра контракта, который должен был принести незалежной дополнительные деньги и удешевить энергоносители, условия для Украины только ухудшились. Итогом стала «газовая война» конца 2008 — начала 2009 года, когда Украина заявила, что условия контракта кабальные и платить она не будет. В результате переговоров был заключен новый контракт. Правда, и он оказался не так хорош, как хотелось бы украинской стороне. Плюс ко всему случилась неприятность — в 2011 году заработал «Северный поток», который украинское руководство искренне считало блефом.

Примечательно, что в ноябре 2011 года было подписано межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». Предприятие стало стопроцентной «дочкой» «Газпрома». Эта сделка обеспечила Белоруссии живые деньги и существенную скидку на голубое топливо (цена для этой страны стала более чем в два раза ниже среднеевропейской). Но не только.

Белорусское руководство не считало «Северный поток» блефом и понимало, к чему ведут «Газпром» и его европейские партнеры. Напомним, что планировалось нарастить прокачку по «Северному потоку» до 55 млрд куб. м газа в год и построить «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м газа в год. Эти магистрали полностью замещали собой украинское направление и частично — белорусское.

Передав газотранспортную систему в собственность «Газпрома», Белоруссия автоматически получила гарантии максимальной прокачки газа по своему направлению. А вместе с этим — гарантии вложений «Газпрома» в инфраструктуру. В последние годы объемы прокачки по белорусскому направлению действительно были максимальными. Белоруссия допустила «Газпром» до конечного потребителя и реализует совместные проекты. Приятную картину немного портит спор о цене на газ, который до сих пор бушует между «Газпромом» и руководством Белоруссии. Но, как показывает опыт, наши страны договариваться умеют. Пусть и не сразу.

А вот у украинской стороны дела идут совсем плохо. Свергнув Януковича, новое руководство могло долгое время получать газ со значительной скидкой. Дело в том, что Украина не отличалась платежной дисциплиной, а цена на газ, которая высчитывалась по специально оговоренной в контракте формуле, стала к концу 2013 года для нее непомерно высокой. Тогда российская сторона предложила, следующее: газ по $268,5, скидка действует один квартал, если Украина платит вовремя, скидка продлевается. Но на такое усилие Украина пойти не смогла. Газ снова подорожал, а потом стал отпускаться по предоплате. Хотя, конечно, благодаря изменениям на рынке нефти цены на газ пошли вниз и для Украины.

Нынешний кризис во взаимоотношениях между нашими странами лишь обострил те конфликты, которые и так существовали. Позиция нынешних руководителей Украины по российскому газу принципиально не отличается от позиции прежних руководителей: Россия соглашается на нелепо высокие платежи за транзит, а сама продает газ Украине по еще более нелепо низкой цене. Или отдает совсем бесплатно. Идти навстречу такому покупателю не будет ни один вменяемый продавец.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики