Национальной политике урезали бюджет

На финансирование государственной программы по национальной политике выделено почти вдвое меньше средств, чем планировалось: вместо 40 млрд рублей — 26 млрд рублей. Больше всего сократилась стоимость первого года работы программы — с 5,8 млрд до 2,5 млрд рублей. Между тем по сравнению с нынешним годом уровень финансирования в сфере национальной политики вырос почти вдвое.



Содержательная часть госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» будет рассмотрена и утверждена правительством РФ на заседании 26 декабря и вступит в силу с 1 января 2017 года. Расходы на нее уже заложены в федеральный бюджет на ближайшие три года.

Первоначально в проекте госпрограммы было указано, что в целом на ее реализацию до 2025 года потребуется более 40 млрд рублей. Однако после финальных согласований с Минэкономразвития и Минфином сумма снизилась до 25 млрд 982 млн 454,8 тыс. рублей.

Из них почти 2,5 млрд заложено на 2017 год, более 2,1 млрд — на 2018-й и почти столько же — на 2019-й. Начиная уже с 2020 года — выделяется более 3 млрд рублей в год. Первоначальный проект госпрограммы предусматривал суммы совсем другого порядка. На 2017 год предполагалось выделить 5,9 млрд, на 2018-й — 5,1 млрд, на 2019-й — 5,2 млрд, на 2020-й — 5,3 млрд, а с 2021 по 2025 год — более 3,5 млрд.

Как заявил «Известиям» заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов (ФАДН является разработчиком программы), исполнители все-таки рассчитывают на дальнейшие корректировки бюджета в сторону увеличения финансирования.

— На три года в бюджете суммы утверждены, но бюджет всегда впоследствии корректируется. Потом, если будет такая возможность у Минфина, наполним программу, — сказал он.

По его словам, на сейчас каждую из восьми подпрограмм госпрограммы удалось обеспечить минимум двумя мероприятиями. После утверждения правительством подробный план появится на сайте ФАДН.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов отметил, что в 2017 году на мероприятия по нацполитике будет выделено значительно больше средств, чем раньше.

— Если сравнивать с действующей сейчас ФЦП (федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ». — «Известия»), то финансирование увеличилось с 1,4 до 2,5 млрд рублей, — подчеркнул он.

По его словам, комитет намерен в следующем году провести работу над совершенствованием содержания госпрограммы.

— На 2017 год мы уже запланировали серию мероприятий, посвященных обсуждению каждой из восьми подпрограмм. Это нужно для того, чтобы максимально объективно оценить и качество включенных туда мероприятий, и их достаточность. Если мы придем к выводу, что программу нужно дорабатывать, будем вносить соответствующие предложения, —



сказал Ильдар Гильмутдинов.

Программа «Реализация государственной национальной политики» на 2017–2025 годы направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. А также на развитие системы общественно-государственного партнерства, языковой политики, укрепление единства российской нации. Она состоит из восьми подпрограмм — «Гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов РФ», «Государственно-общественное партнерство», «Русский язык и языки народов России», «Коренные малочисленные народы РФ», «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов», «Российское казачество», «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве», «Обеспечение реализации госпрограммы».



В план включены мероприятия от Минкультуры, Ростуризма, Росмолодежи, Роспечати, Минобразования, МВД и других ведомств. В частности — молодежные патриотические и образовательные форумы.



Госпрограмма должна заменить действующую федеральную целевую программу (ФЦП) «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ», которая была принята в конце 2013 года и рассчитана до 2020 года. ФЦП была призвана реализовать Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, утвержденную президентом в конце 2012 года. Однако в ней не были учтены такие задачи, как профилактика и противодействие экстремизму и терроризму, вопросы миграции, а также мониторинг этноконфессиональной ситуации в регионах. Эти направления стали ключевыми в новой госпрограмме.

Ситуация, связанная с сокращением финансирования новой ФЦП, больше напоминает обычный бюджетный торг, когда ведомства предлагают завышенные цифры с целью пролоббировать госфинансирование программ. И это совсем не означает, что государство не уделяет достаточного внимания вопросу национальной политики, считает директор Агентства региональных исследований Ростислав Туровский.

— Недостаточно хорошо разработана система критериев эффективности программы и расходования средств, поскольку эта ФЦП отличается от тех, по которым, например, строятся объекты социальной инфраструктуры (там есть вполне понятный зримый результат — здания, дороги и т.д.). Здесь речь идет о более тонких вопросах, связанных с межнациональными отношениями, их мониторингом, гармонизацией, проведением различных мероприятий. Поэтому сложнее оценить эффективность расходования госсредств по многим вопросам. Может, это и есть одна из причин, по которой ФАДН не удается доказать, что ведомству нужно больше средств, — отметил Ростислав Туровский.

По его мнению, состояние национальной политики в стране зависит не столько от специализированных программ, сколько от социального климата в стране.

