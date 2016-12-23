Малому агробизнесу предписали рост

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) разработала проект программы по развитию малого агробизнеса на сельских территориях. Отраслевой союз предлагает кардинально поменять приоритеты существующей госпрограммы развития сельского хозяйства и перераспределить финансы от крупных агрохолдингов в пользу поддержки малых форм хозяйствования на селе. Аналитики в целом поддерживают идею, но считают, что конкурировать с агрохолдингами можно, лишь возродив сельхозкооперацию. А для ее развития нужно снять некоторые законодательные барьеры.

Проектом программы «Развитие малого агробизнеса на сельских территориях Российской Федерации» (имеется в распоряжении «Известий») предлагается внести ряд корректировок в действующие законы и увеличить суммы поддержки малых форм хозяйствования. В частности, АККОР просит упростить доступ фермеров к земле, обеспечить сохранность участков «от посягательств со стороны крупного аграрного и непрофильного бизнеса, криминала».



Кроме того, предлагается принять поправки в Налоговый кодекс, предполагающие распространение патентной системы налогообложения на все виды сельхоздеятельности при объеме выручки до 10 млн рублей. Из финансовых мер АККОР предлагает увеличить суммы поддержки для начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм, по программе развития сельхозкооперации.



В целом, как говорится в пояснительной записке к проекту, на поддержку малого предпринимательства в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства следует выделять не менее 30% от общей суммы. Сейчас эта доля не превышает 5%.

«Сейчас на государственном уровне стратегически правильным и перспективным признается работа с крупным «инвестором». И именно им выделяется львиная доля средств господдержки — до 98% кредитных ресурсов и субсидий. Между тем используются эти средства неэффективно», — считают разработчики программы.

Также, по мнению отраслевой ассоциации, перечень поддерживаемых государством направлений далеко не полный. Так, по действующей программе развития сельхозкооперации господдержка оказывается лишь отдельным направлениям — картофель, овощи, молоко, мясо и не распространяется на такие виды кооперации, как совместное приобретение и использование сельскохозяйственной техники, хранение и переработка зерновых, технических культур, заготовка кормов и другие направления кооперации.



В госпрограмме также отсутствует поддержка сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации. Произведя в 2015 году продукции на 575 млрд рублей, крестьянские хозяйства получили субсидированных кредитов на 1,3 млрд рублей, то есть 0,2% от объемов производства.

«В настоящее время более 90% малых форм хозяйствования не пользуются кредитными ресурсами из-за сложной процедуры оформления, отсутствия залога и гарантий, высоких процентных ставок. Малые предприниматели являются для кредитных организаций неудобным сегментом», — говорится в проекте программы.

В результате реализации программы, по расчетам АККОР, будет создано около 2,5 млн новых рабочих мест, освоено около 10 млн га заброшенных и неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Также, по прогнозу, возродится 50 тыс. малых деревень и сел, будут созданы новые поселения, произойдет рост доходов сельского населения, в сельскохозяйственную отрасль будет привлечено около 100 млрд рублей средств фермеров и сельского населения на условиях софинансирования, отмечает АККОР.

Тема малых форм хозяйствования и, в частности, развития сельхозкооперации была актуализирована президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию 1 декабря. «Чтобы у наших фермеров появились новые возможности выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации», — сказал он.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что проект программы АККОР министерством в целом одобрен. В ведомстве отмечают, что работа в этом направлении началась еще несколько лет назад. Только в 2016 году объем финансирования из средств федерального бюджета на грантовую поддержку фермерских хозяйств составил 7,4 млрд рублей, гранты получили около 4,5 тыс. фермеров. А с 2017 года предельная сумма гранта для начинающих фермеров, развивающих мясное и молочное скотоводство, будет увеличена до 3 млн рублей на одного фермера и до 30 млн рублей на одну семейную животноводческую ферму.

За последние 10 лет, по данным Минсельхоза, число сельхозкооперативов увеличилось почти в семь раз и достигло 7 тыс. Грантовая поддержка сельхозкооперации реализуется второй год. За это время кооперативы получили господдержку на сумму 1,3 млрд рублей.

В 2016 году объем поддержки кооперации на селе увеличен более чем в два раза — до 900 млн рублей (в 2015 году — 400 млн рублей). В следующем году поддержка сохранится на уровне нынешнего года.

Член рабочей группы «Честная и эффективная экономика», руководитель подгруппы «Сельское хозяйство» ОНФ Михаил Мальцев отмечает, что для решения поставленной президентом задачи по развитию сельхозкооперации необходимо как минимум снять некоторые законодательные барьеры. В частности, пока не решена проблема с уплатой кооперативами НДС. По закону сельхозкооперативы не являются плательщиками этого налога. Однако, выходя на рынок сбыта со своей продукцией, уплачивать НДС обязаны все. Это противоречие, говорит Михаил Мальцев, породило целый пласт «серого» бизнеса, через который сельхозкооперативы вынуждены торговать своей продукцией, чтобы не нарушать закон.

Также сейчас некоммерческим организациям запрещается привлекать для руководства управляющие компании. Между тем сельхозкооперативам, по мнению эксперта, требуется профессиональное управление.