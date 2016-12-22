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Использовать шанс

Общественный деятель Сергей Королев — о секретах успешной политики импортозамещения в сельском хозяйстве

Еще три-четыре года назад никто не мог представить себе, что на наших прилавках зимой и в таком количестве появятся огурцы, помидоры и салат отечественного производства. Но сегодня эта картина стала привычной. Российский АПК демонстрирует удивительные результаты. С чем связан такой успех?

В России исторически сложилось так: сначала нужно все потерять, довести, как говорят в народе, «до ручки», а потом уже всем миром браться за работу и по-стахановски устанавливать рекорд за рекордом. И сельское хозяйство тут не исключение.

С 1990 по 2011 год мы потеряли ровно половину тепличного хозяйства страны, а наш рынок буквально оккупировали иностранцы всех мастей. К 2012 году на рынке овощей, выращенных в теплицах, 70% приходилось на импорт и только 30% мы выращивали сами.

Сумма, которую тратили наши граждане на покупку импортной овощной продукции, составляла около $1 млрд в год. И все эти средства уходили иностранным производителям, а наши фермеры, как всегда, оставались не у дел.

На сегодня Россия стала крупнейшим экспортером пшеницы в мире, а про «ножки Буша» мы и вовсе забыли. Мясо, которое поставляется на прилавки, в основном свежее, охлажденное, а когда-то в магазинах кроме замороженной «блочки» ничего не было.

Рецепт успеха отечественного АПК прост.

Через различные виды поддержки государство фактически стало прямым участником реализации новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Это позволило в очень короткие сроки привлечь в отрасль сотни миллиардов рублей частных инвестиций и обеспечить рост производства по 10% в год.

Эффективность этого подхода прекрасно видна на примере такой области сельского хозяйства, как тепличное овощеводство.

Как только правительство приняло решение возмещать инвесторам до 20% капитальных затрат на строительство тепличных комплексов, в отрасли начался «инвестиционный бум». За три года объем инвестиций в строительство новых теплиц составил 107 млрд рублей, что позволило нам запустить 575 га новых современных тепличных комплексов. С 2012 года рост производства тепличных овощей в стране составил 46%, а импорт сократился почти на 40%. В 2016 году мы планируем произвести 840 тыс. т овощей в защищенном грунте, что закроет примерно половину потребности в тепличных овощах в зимне-весенний период.

При этом решается проблема не только количества, но и качества.

Ни для кого не секрет, что у наших потребителей много вопросов вызывает качество импортных овощей. Люди удивляются, как импортные помидоры могут лежать по два месяца в холодильнике и не портиться. А огурцы после того, как проехали по дороге 3–4 тыс. км, постояли на таможне, полежали в распределительных центрах, выглядят так, как будто они только что с грядки. Ответ очень простой: эти овощи прошли обработку агрохимикатами и пестицидами в таких количествах, что им не страшны длительные путешествия и перегрузки на транспорте. Все нормальные биологические процессы в них остановлены химией. К сожалению, наши потребители даже не подозревают этого и покупают то, что подешевле и выглядит снаружи как огурец и помидор.

Между тем отечественные производители тепличных овощей уже давно перешли на биологическую защиту своих растений. Количество химии и пестицидов сведено к минимуму. Ведь мы находимся здесь, в России, и если наши надзорные органы выявят у нас некачественную и небезопасную продукцию, то предприятие могут просто закрыть. А кто найдет этого недобросовестного производителя за рубежом?

Конечно, многое еще предстоит сделать. Огромную важность имеет обеспечение АПК семенами собственной селекции. Пока 80% семян тепличных овощей — импортные. На наш взгляд, возрождение отечественного семеноводства — это ключевая задача государства на ближайшие 5–10 лет. Без этого ни о какой продовольственной безопасности и независимости говорить не приходится.

Конечно, введение ограничений на ввоз продукции из стран Евросоюза в 2015 году и Турции в 2016 году стало серьезным «подспорьем» для отечественных производителей. Когда правительство приняло это решение, многие участники рынка, особенно розничные сети, пугали наших граждан дефицитом овощей на полках, двукратным ростом цен и перебоями в поставках продукции. Но в результате никакой катастрофы не произошло. Турецкие и европейские овощи были замещены поставками из других стран, ну и, конечно, наши производители начали активно занимать освободившуюся долю рынка.

Вместе с тем понятно, что эмбарго вечным не будет. Рассчитывать на то, что к нам больше ничего не привезут из-за границы, не стоит. Нам необходимо использовать данный шанс для того, чтобы максимально нарастить объемы производства, быть конкурентоспособными, доминировать на своем собственном рынке, не зависеть от курса доллара и политических событий на мировой арене. Нам нужны стабильность спроса и разумные цены на нашу продукцию в долгосрочной перспективе. Отечественные производители настроены и будут работать под отечественного потребителя, под его вкус и его кошелек.

Мы абсолютно уверены, что если все существующие меры господдержки сохранятся на ближайшие 3–4 года и мы наведем порядок с качеством и безопасностью прежде всего импортной продукции на нашем рынке, то к 2020 году вопрос импортозамещения в производстве овощей будет просто снят с повестки дня.

Автор — президент Национального плодоовощного союза

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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Использовать шанс

Использовать шанс Общественный деятель Сергей Королев — о секретах успешной политики импортозамещения в сельском хозяйстве

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