Евгений Князев: «Ушел последний Казанова. Театру больно…»

Народный артист России Вячеслав Шалевич всю свою жизнь прослужил в театре имени Вахтангова. По просьбе «Известий» воспоминаниями об ушедшем актере поделился его коллега Евгений Князев.

— Для театра уход Вячеслава Шалевича — большая трагедия. Закончилась эпоха Казановы. Был у нас такой спектакль в театре — «Три возраста Казановы». Самый зрелый возраст играл Юрий Яковлев, а после него — Вячеслав Шалевич. Ушел последний Казанова. Когда уходят большие артисты, которые прослужили в театре всю свою жизнь, становится не по себе. Грустно. Последние из могикан… Таково течение времени, которое нельзя обмануть. Надо это пережить. Театру больно...

Лет восемь назад, когда мы играли спектакль «Без вины виноватые», он, поднимаясь на приступок, пошатнулся и упал. После этого падения ухудшилось его самочувствие. Ему стало больно ступать, а в последние годы он вообще не мог стоять. Но сколько в Вячеславе Анатольевиче было мужества! Он несколько лет болел, но всё равно продолжал играть в спектакле «Пристань». Чтобы сыграть свой отрывок, приезжал в театр за несколько часов. И путь к концу начался у него именно на этом спектакле, где он играл Галилео Галилея.

Я обратил внимание, что Вячеслав Анатольевич стал тихо говорить, непонятно. Думал, как же зрители его услышат? А это, оказалось, ему стало плохо. Он мужественно доиграл, а за кулисами потерял сознание. Пришлось срочно вызывать скорую помощь. Такая преданность искусству потрясает и вызывает уважение..

«Пристань» — спектакль особый. После ухода артиста ему не ищут замену. Ушел Юрий Яковлев, ушел и его отрывок. С уходом Галины Коноваловой спектакль лишился еще одной новеллы. 29 декабря «Пристань» сыграют без Вячеслава Шалевича — если такое вообще возможно… А уж коли состоится спектакль, то играть его мы будем с мыслью о Вячеславе Анатольевиче. Вечная память и вечный покой.