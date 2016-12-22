Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российские компании топливно-энергетического комплекса крайне расточительно относятся к использованию ресурсов. По данным Министерства энергетики, потенциал энергосбережения составляет около трети от текущего энергопотребления. Об этом глава правительства сообщил на совещании по проекту Энергетической стратегии России на период до 2035 года.



— Каждый третий киловатт-час электроэнергии, кубический метр газа, килограмм угля, тонна нефти уходит, по сути, в никуда с точки зрения экономики. У нас немало предприятий, где потери энергии и тепла особенно велики. В конечном счете за это расплачиваются экономика и потребители. Это недопустимо, — сказал премьер министр.



Дмитрий Медведев напомнил, что электроэнергетика наравне с нефтяной, газовой, угольной промышленностью занимает значительно место в структуре российской экономики. Доля топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целом — более четверти ВВП и около половины от всех доходов в федеральный бюджет.



— От того, как работают энергетики, напрямую зависят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспортная сфера, ЖКХ, ну и состояние окружающей среды. Это касается всех граждан нашей страны, — заявил Дмитрий Медведев.



Одной из самых сложных проблем, по мнению премьера, является зависимость российского ТЭКа от иностранных технологий и оборудования.



— Несмотря на те решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока еще находится на критическом уровне. Эту ситуацию нужно менять, — сказал Дмитрий Медведев.



Совокупные ежегодные инвестиции компаний топливно-энергетического комплекса оцениваются на уровне 3,5 трлн рублей, государство заинтересовано в том, чтобы эти деньги работали на развитие российской экономики.



— Рассчитываем, что за счет импортозамещения доля импортной продукции в закупках предприятий ТЭКа после реализации стратегии через 20 лет составит не больше 10–15%, — заметил глава правительства, добавив, что в условиях глобальных изменений на мировых рынках и растущей конкуренции необходима продуманная и взвешенная экспортная политика, которая предусматривает максимальное расширение направлений и форматов сотрудничества в области энергетики.



В проекте Энергетической стратегии отмечается: Минэнерго провело обзор энергетических стратегий крупнейших стран мира для оценки перспектив развития и возможных внешних рисков. Все они (стратегии) нацелены на значительный рост энергоэффективности, самообеспечение энергоресурсами, диверсификацию структуры топливно-энергетического баланса за счет развития возобновляемых источников энергии, а также добычи нетрадиционных углеводородов. Для экспортеров топливно-энергетических ресурсов главное — наращивание объемов экспорта и выход на новые географические и продуктовые рынки.



Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года предполагает умеренный рост экспорта энергоносителей — 0,7% в год. Россия остается ведущим игроком на рынке углеводородов, осмотрительно наращивая их экспорт, и будет активно участвовать в развитии рынков электроэнергии и угля, упрочит свои позиции в мировой атомной энергетике. Рост спроса на российский газ оценивается в среднем на 1,9% в год до 2035 года.



В то же время, по данным Минэнерго, темпы роста мирового потребления первичной энергии составят 1,2% в год. Наиболее существенный прирост первичного энергопотребления до 2035 года будет обеспечен за счет природного газа (31%) и нетопливных источников энергии (34%). Продолжится сдвиг межрегиональной торговли в Восточную и Южную Азию: это единственный регион, где импорт нефти к 2035 году по сравнению с 2010 годом увеличится.



Потребление газа в развивающихся странах Азии на треть будет обеспечиваться за счет импорта, но в перспективе появление новых крупных игроков на рынке сжиженного природного газа (Австралия и Восточная Африка, помимо США и Канады) приведет к ужесточению конкуренции. Доля нетрадиционной нефти (сланцевые запасы) в общем предложении превысит 10%, а за счет добычи сланцевого газа Северная Америка к 2020 году может стать крупным экспортером сжиженного природного газа.

В Минэнерго полагают, что в перспективе предстоит активная конкурентная борьба за удержание и наращивание доли на ключевых традиционных и новых энергетических рынках.

