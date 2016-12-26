Британцы испугались «Арматы» и «Курганца»

Великобритания сформирует две сверхмобильные «ударные бригады» (Strike Brigades), которые, по словам британских военных, предназначены для «отражения российской агрессии» с использованием новейших отечественных танков «Армата» и боевых машин на платформе «Курганец». «Ударные бригады» будут оснащаться боевыми машинами на платформе «Аякс», которые, по мнению экспертов, уступают по своим возможностям как «Армате», так и «Курганцу».

Каждая из новых бригад будет включать по два бронированных разведывательных полка, оснащенных боевыми машинами на платформе «Аякс» (общей численностью около 100 единиц). Как заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, на 2017 год запланировано создание специальной экспериментальной группы, которая займется доработкой концепции «ударных бригад» и применения на поле боя машин семейства «Аякс». Первая полноценная бригада должна быть сформирована к 2020 году. Согласно публикациям английского военного ведомства, новые воинские части будут мобильным резервом, которые можно перебросить за считаные часы в любой район Европы, начиная от Румынии и заканчивая Прибалтикой, чтобы остановить возможное вторжение российских войск.

Хотя официально «Аяксы» классифицируются просто как боевые бронированные машины, по сути они представляют собой легкие танки. Претендовать на статус легких танков позволяет гусеничный ход и вооружение — уникальные 40-миллиметровые автоматические пушки, использующие боеприпасы нового поколения — так называемые «телескопические снаряды». В них поражающий элемент со всех сторон окружен детонирующим веществом, что обеспечивает ему гораздо более высокую начальную скорость. По оценкам британских специалистов, за счет применения этой технологии пушка «Аякса» способна пробивать броню толщиной до 100 мм, то есть с учетом скорострельности 180–200 выстрелов в минуту машина имеет реальные шансы подбить основной боевой танк или по меньшей мере нанести серьезные повреждения его внешнему оборудованию.

Боевая масса «Аякса» чуть больше 38 т, что делает его пригодным для перевозки транспортными самолетами типа С-130 «Геркулес», а это позволит оперативно перебрасывать «ударные бригады» на любой угрожаемый участок. Ради этой мобильности целый полк королевских гусар перевооружат с танков «Челленджер-2» на «Аяксы».

Другая сильная сторона «Аяксов» — комплект разведывательного оборудования, который позволяет экипажу обнаружить противника в любых погодных условиях. Данные, собранные каждой машиной, будут в режиме реального времени передаваться командованию.

Вооруженные силы Великобритании заказали 589 боевых машин на платформе «Аякс». Чтобы им не было одиноко на поле боя, к каждым двум легким «танковым» полкам прилагаются два пехотных батальона, которые, скорее всего, получат БТР «Арес».

Однако российские специалисты сомневаются в боевой эффективности создаваемых «ударных бригад». По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, «Аякс» — машина очень странная.

— Для чего нужна эта машина — непонятно, — отметил Алексей Хлопотов. — Это нечто среднее между БМП и БРМ. Вооружение слабое — как у БМП, но нет десанта. К тому же у любой современной БМП есть противотанковые ракеты. При этом вес и габариты «Аякса», как у ОБТ конца 70-х годов.

Есть претензии и к главному козырю «Аякса» — пушке с телескопическими снарядами.

— Калибр 40 мм — это хорошо, но телескопические снаряды у военных восторга не вызывают. Их эффективность переоценена. У нас, например, тема телескопических снарядов для БМП закрыта, а американцы предпочитают использовать классические боеприпасы, — рассказал эксперт. — Сама пушка очень сырая и капризная. Я ее внимательно изучал на выставке. Много шестеренок и механообработки. Любая грязь или тряпка приведет к заклиниванию. Плюс ненадежная схема подачи снарядов.

По мнению Алексея Хлопотова, с «Аяксом» справится даже БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой, если у нее будет модернизированный прицел, а для БМП-3 или БМД-4М это вообще не противник.

— На фоне истерии в СМИ об угрозе со стороны «Арматы» заменять полк «Челленджеров» на «Аяксы» очень странное решение, — констатирует аналитик. — «Аяксы» будут неплохо смотреться на параде, но для большой войны они не годятся. Видимо, британским военным просто нужно было срочно продемонстрировать общественности, что они принимают меры в ответ на «военную угрозу» со стороны РФ, вот они и пошли на этот сомнительный эксперимент.