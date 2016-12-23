Военным доплатят за медали

Экономический кризис и инфляция не привели к падению реальных доходов военнослужащих. Как сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова, для компенсации десятипроцентного сокращения бюджета по оборонным статьям в 2015 – 2016 годах и отсутствия индексации денежного довольствия в течение нескольких лет военное ведомство установило дополнительные денежные надбавки, а также впервые ввело выплаты за ведомственные медали. Ранее выплаты полагались только за правительственные награды и звания Героя СССР и России.

На дополнительные ежемесячные надбавки, по решению министра, могут претендовать военнослужащие, выполняющие задачи в особых условиях. То есть те, кто принимает участие в миротворческих операциях, выполняет задания в горной местности или проходит службу в арктическом регионе, а также командует подразделениями. Кроме них, дополнительные выплаты предусмотрены для военнослужащих, привлекаемых к антитеррористическим мероприятиям или борьбе с диверсантами в составе батальонных и ротных тактических групп. Кроме них, ежемесячная премия положена передовикам по физподготовке и тем, у кого есть ведомственные награды: «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» или «За разминирование» и еще порядка десятка других (размер надбавок за каждую награду начинается от 3 тыс. рублей, но конкретный размер в Минобороны не называют).

— В этом году были специально введены две надбавки по 20%: за особые условия службы в Арктике и за службу в подразделениях, обеспечивающих проведение мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп, — рассказала «Известиям» замминистра обороны, отвечающая за финансы генерал-армии Татьяна Шевцова. — В среднем надбавка составляет 3 тыс. рублей на военнослужащего по контракту на уровне командира отделения.

Минобороны не индексировало денежное довольствие военным с 2012 года. Тогда средний уровень довольствия составлял 23,1 тыс. рублей в месяц. Однако фактический денежный доход военнослужащих увеличивался. В «докризисном» 2013 году эта сумма составила 58,1 тыс. рублей — это была кардинальная реформа в рамках перехода армии к новому облику.

После введения системы надбавок и дополнительных выплат военное ведомство фактически самостоятельно начало повышать денежное довольствие на 8 – 9% ежегодно. По данным Минобороны, в настоящее время оно составляет 61,8 тыс. рублей. При этом военные не запрашивали дополнительных средств у Минфина и, как отмечают в военном ведомстве, изыскивали необходимые для выплат деньги за счет оптимизации организационно-штатной структуры армии. Только за счет этого в 2016 году удалось сэкономить 29 млрд рублей, которые направлены на материальное стимулирование отличившихся военнослужащих. За счет этих денег индивидуальные дополнительные выплаты военнослужащим могут достигать 48 тыс. рублей в месяц — решение о размере доплат принимает командир части.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что в практике Минобороны никогда не существовало каких-либо специальных выплат за боевые или ведомственные награды. Получить деньги за них можно было только при увольнении в запас, когда за каждый орден было положено два дополнительных оклада по должности и званию.