Сирийский Алеппо освобожден от бандформирований

Сирийский город Алеппо освобожден от бандформирований и перешел под полный контроль армии САР. Об этом сегодня заявило командование вооруженными силами Сирии.

«В городе восстановлена безопасность после ухода из него остатков банд террористов», — цитирует ТАСС заявление командования.

«Победа в Алеппо является стратегическим поворотом и важным переломным моментом в войне против терроризма. Она наносит сокрушительный удар по тем силам, которые поддерживали террористический заговор против Сирии», — добавили в ВС САР.

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