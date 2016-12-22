Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Сирийский Алеппо освобожден от бандформирований

Теперь город находится под полным контролем армии САР

Фото: REUTERS/Goran Tomasevic

Сирийский город Алеппо освобожден от бандформирований и перешел под полный контроль армии САР. Об этом сегодня заявило командование вооруженными силами Сирии.

«В городе восстановлена безопасность после ухода из него остатков банд террористов», — цитирует ТАСС заявление командования.

«Победа в Алеппо является стратегическим поворотом и важным переломным моментом в войне против терроризма. Она наносит сокрушительный удар по тем силам, которые поддерживали террористический заговор против Сирии», — добавили в ВС САР.

Читайте также: 

Восточные кварталы Алеппо покинула последняя колонна с боевиками

Асад назвал освобождение Алеппо заслугой Сирии и ее союзников

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Сирийский Алеппо освобожден от бандформирований

Сирийский Алеппо освобожден от бандформированийТеперь город находится под полным контролем армии САР

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке