СМИ: предполагаемый исполнитель теракта в Берлине хотел вступить в ИГ

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри собирался поехать в Сирию, чтобы там вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В составе других исламистов он проходил соответствующую подготовку в ФРГ, сообщает газета «Зюддойче цайтунг» со ссылкой на данные следствия.

Газета пишет, что тренировки были организованы в прошлом году на территории федеральной земли Нижняя Саксония. Амри, как и несколько других исламистов, решил остаться в Германии, чтобы осуществить теракты именно там. В частности, злоумышленники планировали нападения на полицейские участки и захват дежурных машин.

Ранее братья Амри заявили, что он не может быть террористом, так как уехал в Европу, чтобы заработать и помочь своей семье.

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