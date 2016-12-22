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СМИ: предполагаемый исполнитель теракта в Берлине хотел вступить в ИГ

Немецкая газета сообщила, что Анис Амри собирался поехать в Сирию, чтобы присоединиться там к экстремистской группировке

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри собирался поехать в Сирию, чтобы там вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В составе других исламистов он проходил соответствующую подготовку в ФРГ, сообщает газета «Зюддойче цайтунг» со ссылкой на данные следствия.

Газета пишет, что тренировки были организованы в прошлом году на территории федеральной земли Нижняя Саксония. Амри, как и несколько других исламистов, решил остаться в Германии, чтобы осуществить теракты именно там. В частности, злоумышленники планировали нападения на полицейские участки и захват дежурных машин. 

Ранее братья Амри заявили, что он не может быть террористом, так как уехал в Европу, чтобы заработать и помочь своей семье. 

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

СМИ: предполагаемый исполнитель теракта в Берлине хотел вступить в ИГ

Немецкая газета сообщила, что Анис Амри собирался поехать в Сирию, чтобы присоединиться там к экстремистской группировке

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