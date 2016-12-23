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Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина

Госдепартамент США назвал американскую армию лучшей за всю историю человечества.

Об этом заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас» — процитировала «РИА Новости» Кирби.

Он добавил, что Пентагон обладает высоким уровнем руководства.

Заявление Кирби стало ответом на вопрос о том, как расценивать выступление президента РФ Владимира Путина о том, что армия России сильнее любого потенциального агрессора.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина

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