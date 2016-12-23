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Пятница,
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Двоих потенциальных террористов задержала полиция Германии

Следствие считает, что братья родом из Косова готовили теракт в городе Оберхаузен

Подозреваемых в организации теракта братьев задержали сотрудники полиции в немецком городе Дуйсбург на западе страны. Оба потенциальных преступника являются жителями Косова. По версии следствия, они готовили теракт в торговом центре города Оберхаузен.

Задержание произошло в пятницу, в 00.45 по местному времени. Старшему из братьев 31 год, второму – 28 лет.

«В настоящий момент усиленно идет расследование с целью выяснить, как далеко зашла подготовка и принимали ли в ней участие другие люди»,—приводит «РИА Новости» сообщение от полиции Эссена, куда поступил сигнал о подготовке теракта.

После получения оперативных данных об угрозе, сотрудники правоохранительных органов окружили торговый центр и находящийся рядом базар.

Ранее «Известия» писали о теракте в центре Берлина, который произошел 19 декабря. Грузовик, за рулем которого находился выходец из Туниса Анис Амри, въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате 12 человек погибли, еще 48 получили ранения. Амри объявлен в розыск на территории Евросоюза.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Двоих потенциальных террористов задержала полиция Германии

Следствие считает, что братья родом из Косова готовили теракт в городе Оберхаузен

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