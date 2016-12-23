Представитель Трампа объяснил его слова о ядерном потенциале США

Представитель избранного президента США Джейсон Миллер прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что США должны нарастить свои ядерные возможности.



По словам Миллера, под словами Трампа подразумевалась угроза распространения ядерного оружия, особенно среди террористических организаций, нестабильных государств и стран-изгоев, передает агентство Reuters.



Ранее в своем Twitter Трамп написал, что американская сторона должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, как мир «придет в чувство относительно ядерных бомб».



The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

Уточнений и пояснений контекста своего высказывания избранный президент США не привел.



Накануне президент РФ Владимир Путин дал оценку состоянию российской ядерной триады. По его словам она поддерживается на должном уровне, а объем современного вооружения в ядерных силах на настоящий момент составляет 60%.

