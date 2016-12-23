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Представитель Трампа объяснил его слова о ядерном потенциале США

По его словам, избранный президент имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и крайнюю необходимость предотвратить это

Представитель избранного президента США Джейсон Миллер прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что США должны нарастить свои ядерные возможности.

По словам Миллера, под словами Трампа подразумевалась угроза распространения ядерного оружия, особенно среди террористических организаций, нестабильных государств и стран-изгоев, передает агентство Reuters.

Ранее в своем Twitter Трамп написал, что американская сторона должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, как мир «придет в чувство относительно ядерных бомб».

Уточнений и пояснений контекста своего высказывания избранный президент США не привел.

Накануне президент РФ Владимир Путин дал оценку состоянию российской ядерной триады. По его словам она поддерживается на должном уровне, а объем современного вооружения в ядерных силах на настоящий момент составляет 60%.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Представитель Трампа объяснил его слова о ядерном потенциале США

По его словам, избранный президент имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и крайнюю необходимость предотвратить это

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