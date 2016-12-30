«Начало неведомого века» — так когда-то назвал Константин Паустовский третью книгу своей автобиографической «Повести о жизни». Повествование в ней начинается с событий февраля 1917 года.

Многие историки и писатели еще в самом начале двадцатого столетия говорили о том, что новый век не начался с двенадцатым ударом часов в ночь с 31 декабря 1900 года на 1 января 1901-го — это все еще девятнадцатое столетие. Новый век, по их мнению, ведет свой отсчет не от календарной даты, а от коренных изменений в сознании людей, в политике и в самом устроении государств, перекройки всей карты мира. Эти думающие люди доказывали, что XIX век воцарился только в 1815 году, после Венского конгресса, на котором полностью изменился политический расклад в Европе, и ждали чего-то похожего. Как это всегда получается — дождались...

События 1914, 1917, 1918 годов подтвердили справедливость теории.

Какой станет политическая картина мира XXI века, что изменится в экономике и общественной жизни, разумеется, очень интересно, но, прежде чем подглядывать в замочную скважину Господа Бога, стоит подумать: с каким багажом мы вступаем в этот неведомый век? В частности, что я, как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, сделала для того, чтобы грядущие события года с довольно угрожающим численным значением не застали нас врасплох и что предстоит сделать? Этим итогам и перспективам посвящена моя предновогодняя колонка.

Недавно ведущее информационное агентство РФ назвало мое назначение российским омбудсменом — уполномоченным по правам человека в Российской Федерации среди шести крупнейших политических событий уходящего года. Оценка представителей «четвертой власти» очень лестна, но результаты своей деятельности в первую очередь оцениваю по числу людей, которым удалось помочь. Это и есть критерий моей работы. Не единственный, но — самый главный.

Если же говорить о других итогах, то важнейшим считаю то, что в значительной степени удалось сформировать многогранную и многоуровневую российскую правозащитную систему, в которой есть место и государственным контрольно-надзорным органам, и общественным правозащитным организациям, и такому уникальному институту, как уполномоченный по правам человека в РФ и уполномоченные по правам человека в субъектах Федерации. Сегодня уполномоченный имеет право по результатам рассмотрения жалобы обращаться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, а также через своего представителя участвовать в судебном процессе.

Удалось наладить и конструктивный диалог между институтами гражданского общества и структурами власти. Добиться того, чтобы все федеральные и территориальные подразделения соответствующих органов власти получили четкий и недвусмысленный импульс по своим «вертикалям»: сигналы от уполномоченного и региональных уполномоченных по правам человека — это предмет для серьезной работы, это не критиканство, а помощь в охране прав граждан и правопорядка. Ведь институт уполномоченных по правам человека не может существовать в замкнутом аппаратном пространстве, которое реагирует только на формальные нарушения законов. Он должен быть предельно чувствителен к различным социальным и политическим вызовам и рискам нарушения прав и свобод человека. Поэтому вокруг института государственной правозащиты чрезвычайно важна активная, пульсирующая, остро чувствующая общественные «болевые точки» правозащитная среда.

В международной области — это прежде всего подтверждение статуса «А» уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Наличие его помогает эффективно отстаивать позицию нашей страны на международных правозащитных площадках, включая сессии Совета ООН по правам человека.

Считаю очень важным то, что удалось установить гуманитарный коридор между Россией и Украиной и провести переговоры с украинским коллегой Валерией Лутковской о незаконно задержанных сотрудниками СБУ двух российских военнослужащих и о передаче Украине 17 заключенных из Крыма. Особо отмечу, что был налажен конструктивный диалог с омбудсменами ряда стран СНГ, что дает возможность повысить эффективность защиты прав и свобод наших граждан.

Важно и то, что в уходящем году в деле защиты прав и свобод граждан были найдены новые формы взаимодействия со структурами власти: проведен первый совместный с Федеральной службой судебных приставов прием граждан, который дал возможность в самое краткое время решить вопросы по исполнению судебных решений, во время поездок по регионам приняты сотни людей, причем во время приемов присутствовали представители и прокуратуры, и службы судебных приставов.

Для реализации этой, по-настоящему государственной задачи Консорциумом вузов России и управлением Верховного комиссара ООН при непосредственном участии уполномоченного разработана и реализуется магистерская программа «Международная защита прав человека». Кроме этого уполномоченный по правам человека и региональные омбудсмены ежегодно проводят стажировку сотен студентов и аспирантов, выступают с лекциями в образовательных учреждениях и регулярно дают правовые консультации в прессе, на телевидении и в интернете. Успешно реализуется и совместный проект уполномоченного и Верховного комиссара ООН — «Международные стандарты и механизмы по правам человека для омбудсменов и их аппаратов».

Наступающий год привычно начнется с поездок по регионам, приемов граждан и ежегодного доклада уполномоченного по правам человека президенту и обеим палатам Федерального собрания РФ. В нем будет освещено фактическое состояние дел с соблюдением гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека, в том числе прав отдельных социальных групп — детей, инвалидов, пенсионеров, военнослужащих, показаны имеющиеся диспропорции между обязательствами государства и их реальным исполнением. Будут предложены рекомендации по изменению сложившейся ситуации, которые станут основанием для адекватного реагирования государственных органов.

С такими итогами институт уполномоченных в России встречает Новый год и начало неведомого века. Достаточно ли это для того, чтобы без больших потрясений войти в новое столетие? Время покажет... Уверена, что век приходящий может стать веком России. Главное — честно и профессионально делать свое дело и верить в свое Отечество. Остальное — приложится.

Автор — уполномоченный по правам человека в РФ