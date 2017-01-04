В гостях у Деда Мороза

Каждую зиму Великий Устюг в Вологодской области принимает множество детей и их родителей. Ведь именно там располагается знаменитая на всю страну резиденция Деда Мороза, в которой круглый год живет сказочный персонаж.



Все в Великом Устюге связано с именем главного зимнего волшебника. В черте города располагается ателье Деда Мороза, в котором мастерицы шьют его знаменитые костюмы. В самой вотчине работает знаменитая почта, куда поступают письма малышей не только со всей России, но и из зарубежных стран.



— Дед Мороз любит, когда ребятишки сначала пишут о том, какие добрые дела и хорошие поступки они совершили, хорошо ли себя вели. После этого можно уже и подарок у Дедушки попросить, — рассказали «Известиям» помощники волшебника.



Фото: Анна Мищенко

Ни одно детское письмо сотрудники волшебной почты не оставляют без внимания. Часто ребята присылают подарки — рисунки и открытки, сделанные своими руками. После того как поделки воочию оценит хозяин, ими украшают помещение почты.



Гостей вотчины ждет множество развлечений. Перед тем как зайти в резиденцию, где живет Дед Мороз, нужно пройти испытания. На тропе сказок детям и взрослым загадывают загадки Баба Яга и двенадцать месяцев, а Медвежонок, Белочка, Лисичка и другие обитатели леса проверяют гостей на ловкость, быстроту и внимательность. Для тех, кто желает добраться к Дому Деда Мороза побыстрее, курсирует настоящая русская печь — прокатившись на ней, можно почувствовать себя героем сказки «По щучьему велению».



Не менее интересная экскурсия ждет ребят в тереме Деда Мороза. Гости могут посетить рабочий кабинет, обсерваторию, спальню и просторный шкаф, в котором аккуратно хранятся многочисленные валенки, шапки и шубы.



Фото: Анна Мищенко

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Одна из главных достопримечательностей вотчины Деда Мороза — зоосад, который, к слову, является филиалом Московского зоопарка в Вологодской области. Среди его обитателей — 250 млекопитающих и 136 птиц, в их числе животные, занесенные в Красную книгу.



В 2017 году площадь зоосада расширят и он превратится в уникальный северный парк живой природы. Для туристов соорудят пешеходные тропы, а также специальные места для кормления птиц и зверей. Уже сейчас на территории зоопарка есть две «контактные» площадки, где желающие могут погладить и покормить животных.



Фото: Анна Мищенко

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