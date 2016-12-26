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Центробанк за экономический рост и безработицу не в ответе

Минфин раскритиковал законопроект, расширяющий полномочия регулятора

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Банк России с большой долей вероятности не будет отвечать за экономический рост и занятость в стране, как предусматривает резонансный законопроект о расширении перечня целей регулятора. Министерство финансов подготовило отрицательный отзыв на документ, сообщили «Известиям» два федеральных чиновника в финансово-экономическом блоке правительства. Эксперты солидарны с Минфином — ЦБ, по их мнению, должен отвечать только за создание условий для роста ВВП и финстабильность, но не за всю экономику. В противном случае качество работы Центробанка снизится.

Основные цели деятельности ЦБ, который является мегарегулятором финансовых рынков, скорее всего, не будут включать «способствование росту экономики и максимизации занятости населения». Дополнить действующий закон «О Центральном банке» таким положением предложили депутаты Орловской области. Летом этого года проект наделал много шума. Однако Минфин раскритиковал резонансные поправки, отзыв в скором времени будет опубликован, рассказал «Известиям» федеральный чиновник. Еще один источник подтвердил этот факт, добавив, что документ только поступил в правительство и заключение на него пока не готово.

Сейчас своей деятельностью Банк России, как указывается в 86-ФЗ, должен способствовать достижению четырех целей: защите и обеспечению устойчивости рубля, развитию и укреплению банковской системы, а также обеспечению стабильности и развитию национальной платежной системы и финансового рынка.

Депутаты Орловской области в июле нынешнего года предложили расширить этот перечень и наделить ЦБ ответственностью за экономический рост и снижение безработицы. По мнению парламентариев, указанные в законе цели деятельности Центробанка касаются в основном денежно-кредитной сферы, тогда как он уже давно является, по сути, макроэкономическим регулятором.

Прежде всего депутаты апеллировали к тому, что Банк России еще в 2013 году определил своей целью снижение инфляции до 4% к концу 2017 года и переориентировал ДКП (денежно-кредитная политика) на достижение этого показателя. Однако в ходе борьбы с ростом цен может повыситься уровень безработицы, что, в свою очередь, приводит к уменьшению совокупного спроса и впоследствии оказывает давление на рост ВВП, посчитали народные избранники.

«В связи с этим, а также принимая во внимание опыт некоторых ведущих зарубежных стран, цели деятельности Банка России целесообразно расширить», — указали законодатели.

Члены профильного комитета Госдумы по финрынку рекомендовали законопроект к рассмотрению и установили срок для представления отзывов, предложений и замечаний до 17 ноября. К тому моменту никто из заинтересованных сторон свои комментарии в комитет не направил, рассказал «Известиям» его глава Анатолий Аксаков. Из-за этого он направил в Минфин, Минэкономразвития, Счетную палату и аппарат правительства письмо с просьбой поторопиться с отзывами.

В МЭР и Минфине «Известиям» не раскрыли свои позиции по законопроекту.

По мнению Анатолия Аксакова, Банк России уже обладает достаточно широкими полномочиями. Ответственность за экономический рост должна лежать на плечах правительства, а ЦБ должен только создавать условия для наращивания ВВП, убежден парламентарий.

С ним соглашается и бывший зампред Центрального банка, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Константин Корищенко. Он считает, что законопроект носит весьма спорный характер.

— Нельзя одновременно отвечать и за экономический рост, и снижать инфляцию, и поддерживать занятость. Это слишком большое количество противоречивых требований. Если все их отнести к одному ЦБ, то он может вообще ничего не достичь, — пояснил экс-зампред Центробанка.

Примечательно, что законопроект орловских депутатов — это уже не первая в 2016 году попытка парламентариев вмешаться в деятельность ЦБ. Так, под конец года «эсеры» внесли в Госдуму поправки в закон о Центральном банке, обязывающие регулятора представлять в Национальный финансовый совет (НФС) предложения по изменению ключевой ставки, а также границ коридора других индикаторов денежного рынка.

Формально НФС — это коллегиальный орган Банка России, в него входят 12 человек. Два представителя Совета Федерации,  по трое — от президента, Госдумы и правительства. В совет входит также председатель Банка России.

Однако решения по денежно-кредитной политике Центробанк принимает самостоятельно на закрытых заседаниях совета директоров. В него входят только зампреды и советники главы ЦБ.

«Сейчас отсутствуют правовые механизмы, позволяющие Национальному финансовому совету влиять на уровень процентных ставок, определяемый Центральным банком, и проводимую им политику», — указали авторы новеллы в пояснительной записке.

Снять такое противоречие и была призвана инициатива депутатов. В случае ее принятия члены правительства и парламентарии смогут не только получать более полную информацию о деятельности ЦБ, но и влиять на его решения.

По мнению Константина Корищенко, принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к тому, что регулятор может лишиться оперативности реагирования на различные экономические ситуации.

— Чем больше людей будет вовлечено в процесс принятия решений, тем больше будет обсуждений, разговоров, тем меньше шансов, что какое-то решение будет принято. Это, скорее всего, снизит качество работы Центрального банка, — считает профессор РАНХиГС.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Центробанк за экономический рост и безработицу не в ответе

Центробанк за экономический рост и безработицу не в ответеМинфин раскритиковал законопроект, расширяющий полномочия регулятора

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