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Гонконгский грипп оказался стремительней свиного

Эпидемиологический подъем начался на месяц раньше, чем в прошлом году

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

С начала декабря стала стремительно расти заболеваемость гриппом. Вирус уже захватил Центральную Россию и Калининградскую область. По данным мониторинга НИИ гриппа Минздрава РФ, каждую неделю количество крупных городов, в которых превышен эпидемиологический порог, увеличивается почти в три раза. Если 4 декабря неблагополучная ситуация по гриппу была в двух городах, то 18 декабря — уже в 20. Такая динамика на протяжении последних нескольких лет была характерна для конца января. С 2011 года в декабре превышение эпидемиологического порога фиксировалось лишь в 2–3 городах. О том, с каким штаммом гриппа россияне будут бороться этой зимой и чем эпидемия 2016–2017 годов отличается от прошлогодней, корреспонденту «Известий» Наталии Беришвили рассказал старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава РФ Игорь Никоноров.

— С января по октябрь 2016 года заболеваемость гриппом выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наверное, из-за раннего начала эпидемиологического подъема в следующем году показатели будут еще более впечатляющими?

— Судить об уровне заболеваемости можно, только когда эпидемия уже закончилась. Например, сейчас во многих регионах заболеваемость не достигала пика. А там, где эпидемиологический порог превышен, количество заболевших может со временем как увеличиться, так и снизиться.

— На днях уже был зафиксирован первый в этом эпидсезоне смертельный случай от гриппа. О каком штамме идет речь?

— Это еще предстоит выяснить. Сейчас мы знаем, что в Санкт-Петербурге умер мужчина. Он работал дальнобойщиком, приехал из Москвы. Привит не был и страдал сахарным диабетом. Скорей всего, сказались три фактора — тяжелое течение болезни, позднее обращение к врачу и наличие хронического заболевания.

— Нынешний вирус отличается от прошлогоднего?

— В прошлом году превалировал вирус гриппа A (H1N1) pdm09, который в народе назвали свиным. В этом году мы видим, что более чем в 600 случаях лабораторно подтвержденного заболевания гриппом из около 800 обследованных диагностирован вирус гриппа A (H3N2). В СМИ его не совсем верно называют гонконгским.

— А какой из вирусов опасней?

— Любой грипп опасен. Но считается, что наиболее тяжелое течение при вирусе гриппа, который вызывается возбудителем H1N1. Эпидемический процесс при нем более интенсивный, с резким подъемом заболеваемости. А кривая заболеваемости при эпидемии, вызванной H3N2, более пологая, но и более продолжительная. Вирусы гриппа H3N2 тоже могут стать причиной смерти.

— В прошлый раз эпидемия началась одновременно в Южном и Дальневосточном федеральных округах. Откуда вирус идет сейчас?

— В этом году эпидемия началась в центральном регионе страны (Владимир, Москва, Смоленск), где низкий уровень коллективного иммунитета к гриппу, вызванному вирусами A (H3N2). Заболеваемость в Калининградской области связана с высокой заболеваемостью гриппом в Скандинавских странах.

— Какой вы можете дать прогноз по заболеваемости?

— В каждом регионе эпидемия протекает по-разному. Но в целом в период новогодних каникул благодаря разобщению людей заболеваемость снизится. После праздников, возможно, начнет расти.

— Этой осенью иммунизация охватила гораздо больше людей, чем в прошлом году, можно ли надеяться, что смертность от гриппа будет снижаться?

— Да. Так как большое число людей имеет специфический иммунитет к возбудителям гриппа. Однако вакцинация не защищает от прочих возбудителей гриппоподобных заболеваний.

— Какие осложнения от гриппа можно ожидать в этом году?

— Как и в прошлые сезоны, в первую очередь — пневмонии. Причем если пневмония развивается в первые часы заболевания гриппом, то скорее всего, мы имеем дело с тяжелой токсической формой вируса. Большое количество летальных исходов от гриппа — это следствие такого заболевания. Но есть еще понятие «отсроченная смерть». Человек может переболеть гриппом, а умереть, например, от хронической болезни сердца. Грипп утяжеляет течение других заболеваний.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Гонконгский грипп оказался стремительней свиного

Гонконгский грипп оказался стремительней свиногоЭпидемиологический подъем начался на месяц раньше, чем в прошлом году

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