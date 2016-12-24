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Трамп назвал верными слова Путина о демократах

Избранный президент США прокомментировал заявление президента РФ на пресс-конференции

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Избранный президент США Дональд Трамп отметил верность слов президента России Владимира Путина о том, что демократам «следует проигрывать достойно».

«Владимир Путин сказал сегодня про Хиллари и демократов: «По моему мнению, это унизительно. Нужно уметь проигрывать достойно». Так верно!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на один из вопросов, отметил, что республиканцы действительно «побеждают везде» в США. При этом он заявил, что свои неудачи демократы пытаются свалить на внешние причины, не разобравшись с тем, что в отличие от Рональда Рейгана, который сплотил американцев, нынешняя администрация лишь разобщает общество в США.

«По всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно», — сказал Путин.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Трамп назвал верными слова Путина о демократах

Трамп назвал верными слова Путина о демократахИзбранный президент США прокомментировал заявление президента РФ на пресс-конференции

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