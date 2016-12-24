В Дагестане ликвидирован главарь «шамильской» банды

Один из уничтоженных силовиками боевиков в Шамильском районе Дагестана был главарем «шамильской» банды, осуществляющей террористическую деятельность на территории Северного Кавказа. Об этом сообщил представитель информационного центра национального антитеррористического комитета (НАК).



Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил, что во время спецоперации в Шамильском районе Дагестана рядом с населенным пунктом Телетль были уничтожены двое боевиков.

«Один из них — Ибрагим Амиров, главарь т.н. шамильской банды. По имеющимся в органах безопасности данным, на счету этой банды многочисленные преступления террористической направленности», — приводит «РИА Новости» слова представителя НАК.

На счету этой группировки такие преступления, как убийства глав муниципального образования села Телетль, сотрудников правоохранительных органов, имама центральной мечети и художественного руководителя дома культуры. Кроме того, бандиты организовали подрыв базовой станции сотовой связи, а также вымогали денежные средства у предпринимателей для финансирования бандподполья.