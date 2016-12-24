Фигуристка Медведева выиграла чемпионат России с рекордным результатом

Действующая чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева завоевала первенство на чемпионате России среди одиночниц, получив оценку выше мирового рекорда.

По итогам двух программ фигуристка набрала 233,57 балла. Этот результат превосходит ранее установленный южнокорейской спортсменкой Ю На Ким мировой рекорд 228,56 балла. При этом в короткой и произвольной программах ее результаты составили 80,08 и 153,49 балла соответственно.

Второе место на соревновании заняла 14-летняя спортсменка Алина Загитова (221,21 балла). На третьей строчке — Мария Сотскова с 219,90 балла.