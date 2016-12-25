Нетаньяху поручил пересмотреть отношения Израиля с ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИД страны за один месяц пересмотреть отношения государства с ООН после принятия в Совете Безопасности резолюции о запрете на создание поселений на палестинских территориях.

«Нетаньяху попросил министерство иностранных дел «провести ревизию всех связей Израиля с ООН в течение месяца», — пишет израильская газета «Едиот ахронот», сообщает ТАСС.

Как указывает газета, Израиль сократит финансирование пяти учреждений ООН, которые власти страны считают «враждебно настроенными». Также издание отмечает, что Нетаньяху назвал резолюцию ООН «предвзятой и возмутительной». По его словам, этот документ отдаляет установление мира на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова принять руководителей Израиля и Палестины для переговоров. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

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