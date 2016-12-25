Нетаньяху отменил визит премьера Украины из-за голосования в ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил планировавшийся на следующей неделе визит в страну главы правительства Украины Владимира Гройсмана из-за позиции Киева на голосовании по резолюции об израильских поселениях.

Как указывает издание Yedioth Ahronoth, Нетаньяху принял такое решение, желая показать протест Израиля против поддержки Украиной резолюции СБ ООН о запрете на поселенческую деятельность, сообщает ТАСС.

«Нетаньяху, который возглавляет и МИД Израиля, принял решение отменить официальный визит в еврейское государство украинского премьера Гройсмана, который был запланирован на следующую неделею», — пишет газета.

Ранее Биньямин Нетаньяху поручил МИД страны за один месяц пересмотреть отношения государства с ООН после принятия в Совете Безопасности резолюции о запрете на создание поселений на палестинских территориях.

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