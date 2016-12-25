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Прокуратура запретила ликвидацию фонда Трампа

Прокуратура запретила ликвидацию фонда Трампа

фонд из-за того, что эта организация находится под следствием, заявила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник.

Она отметила, что фонд не может быть распущен на законных основаниях. Для реализации намерения Трампа необходимо специальное разрешение властей штата, отметила она, передает РИА «Новости».

Ранее Дональд Трамп объявил о намерении закрыть свой благотворительный фонд для того, чтобы избежать конфликта интересов с работой президентом США.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Прокуратура запретила ликвидацию фонда Трампа

Прокуратура запретила ликвидацию фонда Трампа

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