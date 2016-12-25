Песков: Путин получает доклады экстренных служб о поиске Ту-154

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проинформирован об исчезновении с радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи.

«Президенту доложено об исчезновении самолета с радаров. Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», — приводит слова Пескова ТАСС.

Также сообщается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с руководством Вооруженных сил по организации поисков пропавшего самолета.

Ранее в Минобороны подтвердили факт исчезновения самолета, на борту которого находился 91 человек. В самолете летели военные, представители СМИ, музыканты ансамбля имени Александрова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить в с Новым годом авиагруппу ВКС России.

Напомним, самолет Министерства обороны РФ Ту-154 пропал с радаров спустя 20 минут после вылета, в 5-7 км от аэропорта Сочи над акваторией Черного моря.