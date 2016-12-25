Захарова: «Невосполнимая утрата, потому что они были незаменимые»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook выразила соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвой катастрофы Ту-154 в Сочи.

Дипломат назвала погибших незаменимыми, а утрату — невосполнимой. «Соболезнования всем. Невосполнимая утрата, потому что они были незаменимые», — написала она.

Ту-154, на борту которого находились артисты Академического ансамбля имени Александрова и журналисты, пропал с радаров утром в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Сочи, куда прибыл для дозаправки.



Ту-154 летел в сирийскую Латакию.

