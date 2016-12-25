Опознание тел погибших в катастрофе Ту-154 будет проводиться в Москве

Опознание тел погибших в результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154 Минобороны РФ будет производиться в Москве. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.



«Опознание тел погибших в результате катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве. Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам», — приводит «РИА Новости» сообщение оборонного ведомства.

Кроме того, специалисты Минобороны будут оказывать психологическую помощь родным и близким погибших.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в воскресенье утром в акватории Черного моря рядом с Сочи. На борту воздушного судна находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днем траура по жертвам катастрофы. В этот день в стране будут приспущены государственные флаги, а культурным центрам будет рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.