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Понедельник,
26 декабря
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Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой Ту-154

Президент Турции позвонил российскому лидеру

Свои соболезнования президенту России в связи с катастрофой Ту-154 выразил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. Президент Турции позвонил российскому лидеру и выразил самые искренние соболезнования, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны провели обмен мнениями по сирийской тематике. В разговоре президентов России и Турции принял участие и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся в России с рабочим визитом.

Ту-154 разбился утром 25 декабря. Погибли 92 человека — артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, Доктор Лиза и журналисты.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой Ту-154

Президент Турции позвонил российскому лидеру

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