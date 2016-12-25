Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой Ту-154

Свои соболезнования президенту России в связи с катастрофой Ту-154 выразил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. Президент Турции позвонил российскому лидеру и выразил самые искренние соболезнования, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны провели обмен мнениями по сирийской тематике. В разговоре президентов России и Турции принял участие и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся в России с рабочим визитом.

Ту-154 разбился утром 25 декабря. Погибли 92 человека — артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, Доктор Лиза и журналисты.

