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Ансамбль Александрова решил не отменять европейское турне

Гибель артистов коллектива при крушении Ту-154 не стала поводом для отмены концертов в Европе

Несмотря на гибель артистов ансамбля имени Александрова при крушении Ту-154 Минобороны РФ возле Сочи, концерты коллектива, запланированные на 2017 год, отменять не планируется, пишет чешский портал Novinky со ссылкой на менеджера коллектива в странах Центральной Европы Рудольфа Гегера.

«Сейчас не самое подходящее время говорить о концертах. Должны пройти похороны, не только вся Россия переживает глубокую скорбь», — пояснил менеджер.

Тем не менее он заверил, что в рамках намеченного Europen Tour ансамбль выступит в Праге. Предположительно концерты состоятся в мае, даты некоторых из них могут быть изменены.

Гегер заверил, что все ранее купленные билеты на выступления ансамбля имени Александрова в Европе останутся действительными.

В общей сложности, по словам менеджера, в первой половине будушего года ансамбль должен дать в странах Центральной Европы 75 концертов. В Чехию коллектив приезжает каждый год и неизменно выступает с аншлагом, причем при участии популярных местных артистов.

Как ранее сообщали «Известия», жертвами крушения Ту-154 Министерства обороны РФ, упавшего в Черное море неподалеку от сочинского побережья практически сразу после вылета из аэропорта Адлера, стали 65 артистов ансамбля имени Александрова.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Ансамбль Александрова решил не отменять европейское турне

Гибель артистов коллектива при крушении Ту-154 не стала поводом для отмены концертов в Европе

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