Кремль и Красную площадь закроют для посетителей из-за елки

В понедельник, 26 декабря, проход на Красную площадь и в московский Кремль будет частично ограничен из-за проведения Общероссийской новогодней елки, передает «Интерфакс» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Красную площадь и Васильевский спуск закроют для посещения с 8.00 до 18.00, а в Кремль экскурсантов пропускать не будут, за исключением посетителей выставки «Алмазный фонд» и Государственной оружейной палаты.

«Доступ на территорию Московского Кремля для них будет возможен через проход со стороны Боровицкой башни», — уточнили в ФСО.

Ранее «Известия» писали, что на Общероссийскую новогоднюю елку приедут более 130 детей из Подмосковья — отличники, победители олимпиад, а также воспитанники детских домов и дети из социально незащищенных семей.