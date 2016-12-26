Праздничные мероприятия отменены в Москве в связи с днем траура

Развлекательная программа фестиваля «Путешествие в Рождество» отменена в столице в связи с днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

«26 декабря в России объявлен общенациональной траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В связи с этим на всех площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» будет отменена развлекательная анимационная программа: театральные представления, концерты, шоу и мастер-классы в этот день проходить не будут», — сообщается на сайте московской мэрии.

Однако детские новогодние елки отменять не будут. Об этом сообщил представитель столичного департамента культуры, передает ТАСС.

Сегодняшний день объявлен днем траура согласно указу президента РФ Владимира Путина. На всей территории России приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и программы. Также в эфире нет рекламы. Во всех храмах Русской православной церкви совершаются панихиды по погибшим в результате трагедии.

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