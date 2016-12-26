Татарстан выделил 1 млрд рублей для предпринимателей Татфонбанка

Правительство Татарстана выделило из гарантийного фонда республики 1 млрд рублей в качестве финансовой поддержки вкладчикам и предпринимателям, являющимися клиентами Татфондбанка и Интехбанка. Об этом на заседании Госсовета Татарстана сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«Ситуация очень непростая: большое количество физических лиц, представителей бизнеса, в том числе и крупных предприятий, пострадали. Что касается физлиц и индивидуальных предпринимателей, там порядка 55 млрд рублей, то вопрос решен, эта категория защищена», — сказал он.

По его словам, пострадавших бизнесменов на следующий год в первую очередь включат в программы помощи малому и среднему бизнесу, отмечает ProKazan.ru.

Напомним, что у ИнтехБанка начались проблемы после 12 декабря, когда Татфондбанк ограничил выдачу средств вкладчикам. Уже 13 декабря ИнтехБанк поступил так же — он ограничил выдачу денег с досрочно закрываемых вкладов и получение средств из банкоматов. После этого кредитная организация назначила временную администрацию.