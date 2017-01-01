Передовицы десятилеток: новогодние номера «Известий»

Газета «Известия» в первых числах января вспоминает, какими были новогодние передовицы газеты с 1917 по 2017 год — каждую десятилетку. Что, по мнению коллектива издания, было главным, а потому выносилось на первую полосу — в новом материале «Известий».

2017 год

Итоги 2016 года и прогнозы на 2017-й от всех отделов газеты, новогодний стол политиков и аналитика по курсу рубля — в номере от 30 декабря 2016 года.



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2007 год

«Известия» маслом: политические итоги года, 90-летие газеты, прогнозы на год Свиньи, а также рейтинг лучших спортсменов и культурные события — в номере от 29, 30 и 31 декабря 2006 года.





1997 год

Десятка главных событий года, нелепости, шутки, символ 1997 года (Бык) и подведение итогов уходящего года — в новогоднем выпуске от 31 декабря 1996 года.





1987 год

Номер Михаила Горбачева — сразу три материала, где главным спикером является генсек СССР, поздравление Фиделю Кастро с Новым годом и фотография Деда Мороза — на первой полосе номера от 1 января 1987 года.

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1977 год

Новогодние поздравления, подведение трудовых итогов и результатов социалистических соревнований, а также башни Московского Кремля и стихотворение Степана Щипачева — на передовице «Известий» от 1 января 1977 года.

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1967 год

Куранты на Спасской башне Кремля, а также главные сообщения от корреспондентов, стихотворение Ахмеда Ерикеева и итоги 1966 года — на первой полосе газеты от 31 декабря 1966 года.





1957 год

Новогодние телеграммы, ответы на вопросы корреспондентов советских и других газет от генсека СССР Никиты Хрущева, присвоение званий, рисунок курантов на Спасской башне и патриотичное стихотворение Николая Грибачева — в номере от 1 января 1957 года.





1947 год

Фото Красной площади, подведение итогов 1946 года и сталинской пятилетки, указ о присвоении многодетным матерям почетного звания «Мать-героиня» и рекорды — в номере от 1 января 1947 года.

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1937 год

«Год советской власти под знаменем сталинской Конституции». Поздравления с Новым годом, присвоение званий и наград, а также вехи 1936 года в картинках — в номере от 1 января 1937 года.

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1927 год

1927-й — год десятилетия Октября. Основные внешнеполитические и внутриполитические вехи, а также стихотворения Демьяна Бедного «Счастье», Владимира Маяковского «Наше новогодие» и Николая Алексеева «Днепр» — в номере от 1 января 1927 года.





1917 год

Первый номер «Известий» вышел в феврале (по новому стилю — в марте) и открывался обращением Совета рабочих депутатов к народу. Выпуск охватывал период 1–28 февраля 1917 года.

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