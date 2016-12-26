Союз журналистов Петербурга может учредить премию имени Губанкова

Союз журналистов Санкт-Петербурга предложил учредить премию в области СМИ в честь директора департамента культуры Минобороны РФ Антона Губанкова, погибшего в результате крушения самолета Ту-154 в Сочи. Об этом сообщила председатель Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева.

«Надо продумать, какая это премия, номинация — в области телевидения или чего, за телерепортаж. У нас же номинации есть там социальные или культурные. Нужно подумать, обсудить и договориться как-то. Мы будем это рассматривать», — цитирует Фомичеву «Санкт-Петербург.Ру».

Соответствующую инициативу участники союза планируют обсудить на ближайшем заседании.

Антон Николаевич Губанков родился в Ленинграде. Получив филологическое образование в Ленинградском государственном университете (ЛГУ), он работал корреспондентом в газетах Ленинграда и ведущим на телевидении. Публиковался в ряде федеральных изданий, таких как «Известия» и «Советская Россия».

С 2008 по 2011 год Губанков возглавлял комитет по культуре Смольного. Позднее, с 2012 по 2013 год, Губанков занимал должность министра культуры Московской области.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека, в их числе артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первый канал», а также военнослужащие. Самолет держал курс в сирийскую Латакию, где музыканты должны были дать предновогодний концерт для российских военнослужащих на базе Хмеймим.



Читайте также:

ОП предлагает назвать именем Глинки госпремию за правозащиту

Крушение Ту-154: ушедшие в небо

