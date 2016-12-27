Роскомнадзор обучит модераторов «ВКонтакте» выявлять группы смерти

Модераторов «ВКонтакте» обучат выявлять группы смерти, в которых публикуются призывы совершать самоубийства. Роскомнадзор, Роспотребнадзор, эксперты-психологи и представители самой популярной российской соцсети составят пособие, которым будут пользоваться агенты поддержки для выявления опасного контента.

В Роскомнадзоре состоялось заседание рабочей группы по выявлению в интернете информации о самоубийствах. В совещании приняли участие руководство надзорного ведомства в сфере связи, представители Роспотребнадзора, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев и представители научного сообщества.

— Перед экспертами, прежде всего представителями научного сообщества, стоит задача разработки методики, которая позволит оперативно осуществлять мониторинг и эффективно выявлять материалы о самоубийствах и тематические сообщества, в том числе программным методом, — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Должен быть создан своего рода «суицидальный глоссарий». При этом необходимо отделить понятие пропаганды самоубийств от сведений об обстоятельствах, которые привели к смерти человека, и «черного юмора».

Согласно закону «О защите детей от информации» материалы с пропагандой суицида, а также вредная для здоровья детей информация являются противозаконными. Выявлением подобной информации занимается Роспотребнадзор, который проводит экспертизу материалов и в случае подтверждения направляет в Роскомнадзор (является оператором реестра запрещенной информации) представление на блокировку страницы. Кроме того, на сайте Роскомнадзора создана горячая линия, где пользователи могут писать жалобы на любые виды контента, а надзорное ведомство перенаправляет жалобу ответственному министерству (материалы по наркотикам и их пропаганде отслеживает МВД, азартные игры в сети курирует Федеральная налоговая служба, выявлением порнографических материалов с участием несовершеннолетних в интернете занимается сам Роскомнадзор).

С 2012 года на горячую линию Роскомнадзора поступило более 43 тыс. обращений по поводу пропаганды самоубийств. Более 14 тыс. страниц с противоправными материалами по тематике самоубийств были внесены в черный список запрещенной информации, из которых порядка 6 тыс. (43%) пришлось на социальные сети.

— Основными проблемами в работе по выявлению суицидального контента в сети являются большой объем материалов для мониторинга, «тайный» язык (общение с помощью метафорических хештегов и особого сленга), закрытый характер групп, посвященных суицидам, «замусоренность» смыслового поля (выражения типа «убей себя об стену», «выпей яду» и т.д., ставшие «общим местом» несерьезной интернет-коммуникации), — отметил Вадим Ампелонский.



Глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов уверен, что если создавать систему мониторинга контента суицидальной направленности, то она должна быть в распоряжении администрации соцсети.

— Система должна осуществлять мониторинг в автоматизированном режиме, — считает Денис Давыдов. — В случае обнаружения подозрительного контента он должен маркироваться. Затем проверяться вручную. Если факт подтверждается, нужно блокировать и контент, и автора. Если он восстанавливается под новым именем и продолжает, нужно о нем сообщать в надзорные органы. Проблема с суицидами очень масштабная, и ее надо решать.

Руководитель отдела экологических и социальных проблем психического здоровья Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Борис Положий на заседании рабочей группы в Общественной палате РФ (ОП) по противодействию пропаганде суицидов привел данные, согласно которым в 2015 году в России вследствие самоубийства ушли из жизни 136 детей и 688 подростков.

По словам главы рабочей группы при ОП РФ Юлии Зимовой, специалисты, занимающиеся поисками суицидального контента, отмечали, что большинство групп и сообществ с такой информацией находятся именно в сети «ВКонтакте». Юлия Зимова выразила надежду, что целенаправленное обучение модераторов этой сети положительно скажется на статистике детских и подростковых самоубийств.