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Суд арестовал жителя Подмосковья, сбросившего сына с 8-го этажа

Обвиняемый помещен под стражу до 24 февраля 2017 года

Щелковский суд Московской области арестовал жителя Подмосковья, который сбросил своего годовалого ребенка с балкона 8-го этажа, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Максима Безрукова и поместил его под стражу сроком до 24 февраля 2017 года», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. УК РФ («Убийство малолетнего»).

По данным следствия, в субботу, 24 декабря, 25-летний житель Щелковского района скинул годовалого сына с балкона 8-го этажа в своей квартире в поселке Монино. Младенец скончался от полученных травм.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Суд арестовал жителя Подмосковья, сбросившего сына с 8-го этажа

Обвиняемый помещен под стражу до 24 февраля 2017 года

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