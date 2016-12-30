Уходящий год для туристической отрасли был успешным. Исполнение поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам состоявшееся 17 августа 2015 г. в Ялте заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии туризма в Российской Федерации» обеспечило мощный импульс решению первоочередных задач развития отечественной туриндустрии.

Благодаря мерам, предпринятым после череды банкротств туроператоров и авиаперевозчика «Трансаэро» в 2014-2015 годах, и созданным на базе Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» инструментам по защите прав и интересов туристов этот год обошелся без потрясений: люди отдыхали спокойно и в зимний, и в летний «высокие» сезоны.

Был обеспечен строгий контроль за надежностью туристических операторов. Те, кто по какой-либо причине не мог гарантировать выполнение обязательств перед своими клиентами, исключались из Единого федерального реестра туроператоров и лишались права продавать свои продукты. Так в апреле Ростуризм исключил из реестра данные о 140 операторах, которые не внесли взносы в фонд, предназначенный для оказания экстренной помощи туристам, в декабре – 67 операторов, не представивших финансовые гарантии своей деятельности. Ряд туристических операторов были недовольны и пытались в судебном порядке оспорить это решение, но суд принял сторону Ростуризма, а значит – поддержал потребителей. Как результат, рынок упорядочился, туроператоры стали более ответственно подходить к вопросам обеспечения своих обязательств перед туристами.

Ростуризм участвовал в законотворческой работе Минкультуры России. Были внесены поправки в законодательство, регулирующее оказание туристских услуг. Они призваны обеспечить дополнительные гарантии туристам и сделать туристский рынок прозрачнее. В частности, с 2017 года каждый туроператор должен будет формировать на базе «ТУРПОМОЩИ» фонд персональной ответственности на случай невозможности выполнения им своих обязательств перед клиентами.

Продолжена работа по созданию информационной системы «Электронная путевка», которая призвана стать инструментом контроля за выполнением туроператорами своих обязательств перед клиентами и помочь туристам избегать недобросовестных компаний.

В 2016 году продолжала расти популярность турпоездок по России: по итогам года эксперты прогнозируют увеличение внутреннего турпотока на 15%. Это наглядное свидетельство того, что отечественный турпродукт стал больше соответствовать потребностям и ожиданиям туристов. Путешественники «распробовали» преимущества пакетных туров, включающих в себя перелет, питание, проживание и трансферы. «Пакеты», которые был внедрены в прошлом году благодаря совместной работе Ростуризма с участниками туристического рынка, не только удобны, но и позволяют экономить от 20% до 50% расходов по сравнению с самостоятельным путешествием. По данным экспертов рынка, в этом году пакетные туры составили уже четверть от всех проданных путевок по России.

Важнейшая составляющая пакетного тура, которая позволяет сделать его доступнее, – чартерные перевозки. В этом году не только увеличилось число собственных полетных программ туристических операторов, но также в рамках сотрудничества Ростуризма с ОАО «РЖД» запущены чартерные вагоны на российский юг. О правильности этого решения свидетельствует тот факт, что трафик туристов по железной дороге увеличился на 30%. При этом минимальная цена турпакета этим летом снизилась до 15 тыс. рублей на человека за 7 дней.

Поездки на южные курорты в этом году стали еще доступнее благодаря тому, что число субсидируемых авиамаршрутов в Крым и Краснодарский край увеличилось с 43 до 58.

По решению правительства Российской Федерации «Российскими железными дорогами» с 2017 года предоставлялась 50-процентная скидка на проезд в поездах дальнего следования в период с 1 июня по 31 августа для детей в возрасте от 10 до 17 лет. Это позволило повысить доступность детского туризма в России в «высокий» летний сезон. По имеющимся данным, скидкой воспользовались более 2,5 млн школьников.

Темпы падения выездного туризма замедлились. Несмотря на закрытие популярных у россиян выездных туристических направлений – Египта и Турции (последняя открылась в конце июня, а чартерное сообщение с этой страной возобновились к сентябрю), потребности любителей пляжного отдыха за рубежом удалось удовлетворить за счет Болгарии, Греции, Испании, Израиля и других государств, с которыми заблаговременно была проведена работа, чтобы обеспечить наилучшие цены и условия, а также благоприятный визовый режим для российских туристов.

Среди позитивных итогов 2016 года надо отметить и сохранение тенденции роста числа туристов, приезжающих к нам из стран – перспективных источников въездного турпотока. Так, за три квартала число поездок китайских путешественников в Россию выросло на 15%, индийских – на 18%, иранских – на 72%, вьетнамских, монгольских и сингапурских – на 46%, 26% и 18% соответственно. Турпоток с Кубы вырос аж на 130%.

Несмотря на непростой политический фон, увеличилось число поездок туристов из ряда стран Западной Европы. В пределах от 2% до 8% вырос турпоток из Германии, Франции, Испании и Греции. Это результат маркетинговой работы, которую проводит Ростуризм на рынках этих государств.

Увеличение числа туристов из-за рубежа – очень позитивная тенденция. К примеру, только китайские туристы привезли в прошлом году в нашу страну больше 2 млрд долларов США. Привлекая в Россию туристов из других стран, мы увеличиваем объем несырьевого экспорта, обеспечиваем приток в отрасль денежных средств. Эти средства позволяют повышать качество сервиса и развивать инфраструктуру, которой пользуются и российские туристы, и местные жители.

Инфраструктура туризма имеет большое значение для реализации туристического потенциала страны, для расширения возможностей и улучшения условий путешествий по России.

Ростуризм усилил контроль за реализацией федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма, в рамках которой создаются туристско-рекреационные кластеры с объектами туристской – гостиницы, горнолыжные комплексы, оздоровительные центры и т.п. – и обеспечивающей инфраструктуры (линии электро-, водо- и газоснабжения, автодороги, другие инженерные коммуникации). В условиях непростой ситуации в экономике и сокращения бюджетных ассигнований в рамках федеральной целевой программы в 2016 году удалось привлечь более 7 млрд рублей частных инвестиций для создания в регионах страны инфраструктуры для туристов.

Проведены основные мероприятия организованного совместно с Ассоциацией брендинговых компаний России (АБКР) Всероссийского конкурса «Туристический бренд России», нацеленного на создание ценного нематериального актива страны и повышение ее конкурентоспособности на мировом туристском рынке. К разработке национального туристического бренда на безвозмездной основе – на принципах социальной ответственности бизнеса – были привлечены 45 лучших дизайнеров и бренд-стратегов России из ведущих компаний мирового уровня.

В 2017 году отечественная туристская отрасль продолжит свое поступательное развитие, сохранив курс на создание наилучших условий для российских и зарубежных туристов. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать для того, чтобы отдых и путешествия в России стали не только интересными, но и по-настоящему комфортными и доступными, в полной мере отвечающими требованиям, предъявляемым современными туристами.

Автор — руководитель Федерального агентства по туризму