Экологический надзор

Недавно ВЦИОМ опубликовал опрос общественного мнения, согласно которому почти 45% респондентов называют отходы основной угрозой для окружающей среды.

Поэтому на первом месте, конечно, стоит тема мусорных отходов.

Два года назад был принят закон, направленный на решение этого вопроса. Он предусматривает несколько ключевых механизмов. Первый — формирование в каждом регионе прозрачной системы оборота твердых коммунальных отходов. С этой целью регионы должны утвердить терсхемы. Этот документ предусматривает объективную оценку объемов образования отходов и порядок управления их трафиком.

Мы понимаем, что сейчас регионы находятся в разной степени готовности и их переход к новой системе можно осуществить только при полной поддержке федеральной власти.

На следующем этапе должны быть выбраны региональные операторы и установлены тарифы. Считаю, что переходить на новую систему регулирования нужно поэтапно. Но это не означает, что она «откладывается».

Во-первых, сегодня уже 12 регионов подтвердили свою готовность в 2017 году начать работать на основе новой системы регулирования, и они в первую очередь нуждаются в нашей поддержке.

Во-вторых, в полном объеме заработал второй ключевой механизм закона — сегодня производители и импортеры обязаны либо самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств, либо заплатить за это государству экологический сбор. В 2017 году мы планируем собрать более 6 млрд рублей экологического сбора. Эти средства будут направлены в виде субсидий пионерным регионам.

Также мы планируем постепенно увеличить группы товаров, подлежащих утилизации (сейчас их восемь), а также повысить нормативы их утилизации, что позволит получать ежегодно значительные (до 30 млрд) средства на субсидирование региональных программ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Очевидно, эти меры будут успешными только при условии создания необходимых мусороперерабатывающих мощностей.

Первым решением в этом направлении будет запуск пилотных проектов по строительству пяти мусороперерабатывающих заводов в следующем году. При этом, чтобы сделать мусоропереработку экологически безопасной, необходимы раздельный сбор и сортировка отходов. И как раз здесь мы видим направление для привлечения малого и среднего бизнеса. К сожалению, сегодня мы вынуждены бороться с накопленными проблемами в этой сфере.

Чтобы поставить заслон нелегальному размещению отходов, мы упорядочили систему лицензирования. По всей цепочке оборота отходов выдано 12 тыс. лицензий, ведется контроль. Также планируется введение дополнительных средств автоматизированного контроля транспортировки отходов независимо от классов опасности, включая использование системы ГЛОНАСС. Вместе с общественными организациями в 2017 году мы вводим в эксплуатацию публичную информационную систему по выявлению и контролю за ликвидацией свалок, своеобразную систему народного контроля.

Реализация всех перечисленных мер позволит существенно повысить уровень переработки и утилизации ТКО, а также предотвращать появление незаконных свалок.

Второе направление природоохранной реформы — технологическое нормирование через закон о наилучших доступных технологиях. Этот закон носит комплексный характер. Он направлен на совершенствование экологического надзора и контроля, экологической экспертизы, стимулирование деятельности в целях охраны окружающей среды.

Для реализации первого — самого главного этапа необходимо выделить 300 предприятий наивысшей категории экологической опасности, оказывающих до 60% негативного воздействия на компоненты окружающей среды. Эти предприятия за три года, начиная с 2019 года, будут обязаны реализовать программу модернизации. Остальные объекты первой категории должны будут перейти на новую систему до 2025 года.

Проведение государственной экологической экспертизы инвестиционных проектов мы предлагаем перенести на этап выбора места размещения промышленных предприятий.

Вместе с тем понятно, что для реализации этой масштабной задачи предприятиям потребуются значительные инвестиции. Поэтому в законе предусмотрены различные льготы и меры экономического стимулирования. Российским фондом технологического развития за счет средств федерального бюджета осуществляется поддержка развития предприятий, внедряющих наилучшие доступные технологии (НДТ), в объеме 20 млрд рублей.

В перспективе переход на НДТ не только обеспечит рост качества жизни населения, но и простимулирует машиностроение к выпуску современного технологического оборудования, задаст вектор импортозамещения и локализации производств. И в конечном итоге приведет к повышению конкурентоспособности российской экономики.

Важной задачей является также сохранение природных объектов.

Одним из самых эффективных способов сбережения дикой природы для будущих поколений является развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранение биоразнообразия. Поэтому первой задачей мы здесь видим расширение режима окружного пункта приема техники с учетом социально-экономического развития тех регионов, где они будут находиться.

В современном мире ООПТ активно вовлекаются в сферу экологического туризма. Потенциально наши парки и заповедники способны принять около 20 млн человек в год, однако существующая инфраструктура позволяет привлечь лишь 2 млн человек. Для создания соответствующей инфраструктуры средств государства здесь недостаточно.

Поэтому в следующем году мы предлагаем внедрить механизм привлечения частных средств в создание такой инфраструктуры, чтобы в 2018 году начать реализацию пилотных проектов по развитию экологического туризма на байкальской территории, в Горном Алтае и на Кавказе, а к 2025 году увеличить посещаемость национальных парков жителями нашей страны в три раза.

По всем исчезающим видам животных — амурскому тигру, переднеазиатскому и дальневосточному леопардам, белому медведю, зубру, лошади Пржевальского — реализуются целевые программы по стабилизации и увеличению их популяции. Планируем запуск программ по аргали, снежному барсу и сайгаку.

В завершение хотел бы привести еще один результат исследования ВЦИОМа, с которого начал. Отвечая на вопрос о факторах положительного влияния на окружающую среду, наши граждане на первое место поставили государственный экологический надзор, затем — наказание нарушителей природоохранного законодательства. Поэтому хочу призвать всех обратить внимание на все эти важные вопросы в связи с наступающим Годом экологии.

Автор — министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации