На пороге Новый год — горячая пора для всех, а особенно для родителей. Что подарить? Казалось бы, простой вопрос: соотнеси свои финансовые возможности с тем, что любят твои Артем или Машенька, и вперед — в магазин. Но это просто лишь на первый взгляд. Конечно, любой ребенок обожает подарки. Но всегда ли совпадают мнения родителей и детей? Если для родителей, как правило, на первом мест стоит нужность, полезность подарка, собственные финансовые возможности, то ребенок (сегодня будем говорить о маленьких детях, которые еще не ходят в школу) смотрит на подарок совсем другими глазами.

Итак, что дарить?

Выбрать ли подарок «полезный», познавательный, или «бесполезный», но страстно желаемый? Купить то, что ребенку действительно нужно, или потратить деньги на то, что родителям кажется совершенно лишним, а для ребенка представляет огромную ценность? И следует ли ориентироваться на дорогие подарки или же цена не имеет значения?

В действительности ребенку дошкольного возраста не так уж и важно, что именно вы ему дарите. Гораздо важнее то, какое место этот подарок занимает в системе его отношений с родителями.

И чем раньше ребенок начнет понимать и ценить вклад родителей в подарок, тем лучше. Речь в данном случае идет не о финансовых вложениях, а о вкладе любви, внимания, уважения к его интересам и потребностям. И в этом смысле любой пустяк (пустяк, разумеется, с точки зрения взрослого) — календарик с персонажем из мультфильма, занятная картинка, красивый карандаш, маленькая куколка — может оказаться гораздо более значимыми для вашего ребенка, чем дорогие игрушки. Конечно, если в этот «пустяк» вложено чувство и желание порадовать ребенка.

Для маленького ребенка, как правило, не имеет значения стоимость подарка. Если с дорогой игрушкой делать нечего, а можно только положить ее на полку — «для красоты», она, с точки зрения ребенка, не имеет никакой ценности. Игрушка имеет смысл только тогда, когда становится полноценным и желанным участником игры. И вот здесь от родителей будет требоваться наличие хотя бы минимальных знаний о возрастно-психологических особенностях своих детей. Для малыша в возраст до 2–3 лет главное значение имеют различные свойства предмета, вещи, и чем больше этих свойств, чем труднее в них разобраться, тем с большим интересом ребенок будет возиться с подарком. Ну а у детей постарше на первое место выходят возможности предмета (подарка) быть включенным в интересную и значимую для него игру — ролевую, сюжетную.

Еще об одном не слишком приятном, но важном моменте. Всегда ли мы отдаем себе отчет, что стоит за нашим желанием «порадовать ребенка»?

К сожалению, психологи хорошо знают, что нередко родители просто заполняют нехватку внимания к ребенку, «дыры» во взаимоотношениях дорогими подарками. И чем больше эти «дыры», тем охотнее они тратят материальные средства вместо того, чтобы тратить душевные силы на выстраивание отношений приятия, сотрудничества с ребенком. Не будем кривить душой — это своего рода взятка самому себе. Но, не вкладывая душевные силы в труд родительства, такие родители обманывают прежде всего сами себя. И многие в глубине души отдают себе отчет в том, что подарками нельзя заменить то, в чем больше всего нуждается любой ребенок, — общение, совместные дела с родителями, любовь.

Конечно, мы всегда найдем для себя оправдание — занятость, усталость, но вот только поможет ли это, когда мы начнем замечать потерю доверия со стороны ребенка, увеличение дистанции между вами?

Есть и другой, не менее важный вопрос: должен ли ребенок понимать, что, помимо желания порадовать его, родителям для покупки подарка нужны еще и деньги?

Начиная с того возраста, когда он уже может думать в социальных категориях (в 4–4,5 года), желательно исподволь учить его думать и в понятиях экономической целесообразности. Многое зависит от того, понимает ли ребенок, кто такие его папа и мама — чем они занимаются, какие у них профессии, или не понимает, потому что его держат в неведении.

Конечно, его не стоит глубоко посвящать в материальное положение семьи. Но и избегать этого не нужно — он в этом мире уже находится, что-то слышит, что-то додумывает сам. Многое тут зависит от чувства меры, но какие-то представления о том, откуда берутся вещи, его окружающие, что такое деньги, ему уже вполне по силам. Если он будет знать, что все купленные ему вещи, еда, лакомства и т.п. не с неба берутся, а подарки от папы и мамы, — это жест доброй воли родителей, которые очень хотят доставить ему радость, это вовсе не повредит.

Тут можно провести параллель с темой «Откуда берутся дети?». Представление о том, что всё в мире чего-то стоит, зачастую столь же табуировано в отношениях детей и взрослых, как и вопросы пола. Но и эту информацию стоит дать без лишних деталей, в общих чертах, но дать обязательно, объяснить, что такое деньги, за что папа и мама получают зарплату.

Тем более что, начав тесно взаимодействовать со сверстниками, ребенок рано или поздно станет сравнивать себя с другими детьми, задаваясь вопросом, почему у него нет каких-то вещей, которыми располагают другие дети. В данном случае нельзя забывать, что это тесно связано как раз с тем, понимает ли ребенок социальные реалии семьи, а также то, что важный в любом возрасте статус может повышаться далеко не только наличием у ребенка дорогих вещей и игрушек.

Конечно, такая ситуация — у кого-то это есть, а у меня нет — достаточно драматична для ребенка. Но защитить его от неприятных переживаний можно. Для этого он должен быть «экспертом» — авторитетом для сверстников в какой-то иной сфере, будь то знания, умения или достижения, которые он может противопоставить тому, что имеют другие. И здесь значение имеют вовсе не материальные возможности семьи, а то, сколько внимания и времени уделяют ребенку родители. Чтобы научить ребенка мастерить поделки, играть в футбол или запускать воздушного змея, требуется только это.

Автор — профессор, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук.



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