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Зацепинг приравняли к самоубийству

Роскомнадзор заблокировал более 60 групп зацеперов в соцсетях, признав езду на крышах поездов одной из форм суицидального поведения

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Роскомнадзор начал блокировать группы и сообщества в соцсетях, посвященные экстремальному развлечению  зацепингу. Ранее в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что деятельность подобных групп направлена на причинение вреда здоровью и является одной из форм суицида. Такая формулировка дает основание признать контент зацеперских сообществ противозаконным и начать блокировку ресурсов с соответствующим контентом.

Зацепинг  способ езды на поезде железной дороги или метро, при котором подростки цепляются за поручни вагона снаружи или залезают на крышу.

— В 2016 году нам удалось выявить и заблокировать наиболее крупные сообщества зацеперов в социальных сетях, — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Блокировки осуществляются на основании экспертных заключений Роспотребнадзора  эксперты ведомства признали субкультуру зацепинга скрытой формой суицидального поведения. В настоящий момент по нашим требованиям администрациями соцсетей заблокированы 65 тематических групп. Если появляются новые, мы их также отслеживаем и оперативно направляем на экспертизу.

Согласно подзаконным актам к закону о «Защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Роспотребнадзор занимается выявлением материалов с пропагандой суицида. Информация о сайтах с подобным содержимым может быть направлена как в Роспотребнадзор напрямую, так и на горячую линию Роскомнадзора, который перенаправляет ее в надзорное ведомство для квалификации.

По словам руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, зацепинг  это действительно одна из форм суицида.

— Когда не хватает силы воли или других мотивирующих позывов покончить с собой, люди ищут других форм, где они находятся на грани жизни и смерти. Они показывают, как можно лишить себя жизни не прямым, а косвенным способом, — объяснил Михаил Виноградов. — Некоторые делают это, чтобы покончить жизнь самоубийством красиво. Причем всё выглядит как несчастный случай, а не самоубийство.

Популярность зацепинга в России растет. По данным управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, в 2011 году на объектах транспорта было травмировано двое зацеперов, в 2012 году — 15, в 2013-м — 16, в 2014-м — 27, в 2015-м — 24 человека. Кроме того, пострадал 21 подросток на железнодорожных мостах и стоящих вагонах, два подростка при попытке снять селфи перед приближающимся поездом. За 11 месяцев 2016 года погибло 25 зацеперов, в том числе 19 несовершеннолетних. За этот же период правоохранительными органами было задержано 332 несовершеннолетних зацепера.

Михаил Виноградов уверен, что блокировками групп в соцсетях вопрос с зацеперами не решить.

— Нужно придумать что-то альтернативное, чтобы был осмысленный противовес. Всякий запрет вызывает противодействие, — считает Михаил Виноградов. — Запретили водку, больше стали делать самогона. Запрет ничего не даст. В советское время для таких людей организовали БАМ и подъем целины. Они уходили от обычной рутины туда, и этим государство спасло много жизней.

В Роспотребнадзоре от комментариев воздержались.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Зацепинг приравняли к самоубийству

Зацепинг приравняли к самоубийствуРоскомнадзор заблокировал более 60 групп зацеперов в соцсетях, признав езду на крышах поездов одной из форм суицидального поведения

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