Умерла американская актриса Кэрри Фишер

Актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на заявление представителя ее дочери, актрисы Билли Кэтрин Лурд.

Напомним, 24 декабря Фишер перенесла сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Великобритании в США.



Помощь актрисе оказал медик, также летевший этим рейсом. После посадки Фишер была срочно госпитализирована.