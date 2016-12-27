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Умерла американская актриса Кэрри Фишер

Исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах» ранее перенесла сердечный приступ

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на заявление представителя ее дочери, актрисы Билли Кэтрин Лурд.

Напомним, 24 декабря Фишер перенесла сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Великобритании в США.

Помощь актрисе оказал медик, также летевший этим рейсом. После посадки Фишер была срочно госпитализирована.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Умерла американская актриса Кэрри Фишер

Умерла американская актриса Кэрри ФишерИсполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах» ранее перенесла сердечный приступ

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